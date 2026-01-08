ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨家／啦啦隊女神是福州包千金！
曖昧退流行？2026約會關鍵詞曝光
米倉涼子涉毒！男友驚傳「人間蒸發」
《整形過後》結局！Emma出意外「急動手術」親爸温昇豪操刀突暈厥

記者黃庠棻／台北報導

醫療影集《整形過後》本周六（10日）將播出最終回，該劇播出後討論度爆棚，劇集相關影片全社群平台共累積超過千萬人次點閱，全台觀眾關心温昇豪飾演的整外神醫無預警暈倒，他是否會提前「登出」？女兒李曼唯「Emma」也傳出意外，被推進醫院緊急動手術。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下金鐘男配角的邱凱偉也現身，上演「抱病童逃醫院」的社會級衝突案例，還有温昇豪、張榕容、安心亞之間纏繞整季的三角情感，將在最終回迎來答案，也被網友形容將會是「把眼淚、良心與選擇全交出來的大結局」。

▲《整形過後》最新劇情中，祭出3大催淚彈讓觀眾哭暈。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

温昇豪在《整形過後》飾演一路站在手術台拯救病患的「江浩宇」，卻在劇情後段揭露自己在腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人，他聽到神經瘤手術後，可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。

温昇豪也坦言，即使醫療風險可被控制，對患者而言真正沉重的，其實是心理壓力「那種壓力不只是擔心手術成不成功，而是要一直面對『如果醒來，自己還能不能像以前一樣』的恐懼。」這段話也被觀眾解讀替角色心境提前鋪陳。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

而預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯（Emma）的突發狀況。鄒承恩飾演的整外醫師「徐徹天」神色慌張趕回醫院途中，撞見張榕容，當場要她立刻通知温昇豪一句關鍵話「他女兒出事了。」下一秒畫面急轉，Emma已被推進手術房，氣氛瞬間降到冰點。

更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自上陣救女兒的温昇豪，竟在動手術當下突然昏倒，畫面戛然而止。父親能不能撐過這一刻、女兒能不能平安下手術台，成為《整形過後》最終回最讓人揪心的生死懸念。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

另一邊，大結局的單元故事也把鏡頭轉向「另一位父親」同樣無路可退的抉擇。邱凱偉飾演一名因女兒「小文」（黃歆庭飾）背部傷燙傷來急診的父親，因無法交代女兒病情讓温昇豪起疑，而他卻無預警帶女兒逃離醫院，竟求助民俗療法，與醫療團隊正面衝突。

邱凱偉坦言自己身為父親，讓他在詮釋「小文爸」時特別有感「現實中的我也是孩子的爸爸，有了孩子之後，那種想保護家人的本能，好像一個開關自然被打開。」

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

而邱凱偉將自身情感大量投射進角色裡「不論是保護孩子，或是為了孩子願意付出一切，都是很真實的感受。」尤其戲中女兒的身體狀況不斷惡化，更讓他在表演時難以抽離「那種無力感會逼著你，只想竭盡所能把孩子護在身後。」

對於角色既固執又自責的矛盾狀態，邱凱偉也深有感觸。他認為，小文父親深信自己是孩子唯一的依靠，卻在一次次求醫無果後，轉而緊抓信仰不放「當所有方法都沒有回報時，只能選擇自己最相信的東西，才能讓自己撐下去。」

▲《整形過後》劇情再掀高潮。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

對此，邱凱偉也坦言，這種「自信與自責來回擺盪」的心理，其實是許多父母共同的掙扎「一方面想讓孩子知道爸爸是可靠的，一方面又會懷疑，自己的選擇是不是反而傷害了她。」也正是這份用錯方法的愛，讓角色更加真實而殘酷。

《整形過後》一路鋪陳的感情線也將在最終回揭曉。張榕容飾演的「楊雅頌」是青春記憶裡的舊愛，與江浩宇情不自禁接吻，但另一頭李廷鎮飾演的「金侑恩」卻頻頻對她示好；安心亞飾演的蘇菲則是一路陪伴江浩宇現實人生的後盾，隨著江浩宇站在人生與死亡的交界線，這段三角關係也被迫攤牌，網友分成兩派激烈站隊「宇頌派」vs.「宇菲派」。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

從「醫師能否再站上手術台」，到「孩子該不該被帶走」，再到「愛情到底該選回憶還是現在」，《整形過後》最終回把所有最殘酷、也最真實的問題，都將在本週六（10日）公開。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於今年接棒播出。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

整形過後温昇豪張榕容安心亞李廷鎮潘儀君鄒承恩艾怡良洪暐哲夏騰宏

