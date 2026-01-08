《整形過後》結局！Emma出意外「急動手術」親爸温昇豪操刀突暈厥

記者黃庠棻／台北報導

醫療影集《整形過後》本周六（10日）將播出最終回，該劇播出後討論度爆棚，劇集相關影片全社群平台共累積超過千萬人次點閱，全台觀眾關心温昇豪飾演的整外神醫無預警暈倒，他是否會提前「登出」？女兒李曼唯「Emma」也傳出意外，被推進醫院緊急動手術。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下金鐘男配角的邱凱偉也現身，上演「抱病童逃醫院」的社會級衝突案例，還有温昇豪、張榕容、安心亞之間纏繞整季的三角情感，將在最終回迎來答案，也被網友形容將會是「把眼淚、良心與選擇全交出來的大結局」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

温昇豪在《整形過後》飾演一路站在手術台拯救病患的「江浩宇」，卻在劇情後段揭露自己在腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人，他聽到神經瘤手術後，可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。

温昇豪也坦言，即使醫療風險可被控制，對患者而言真正沉重的，其實是心理壓力「那種壓力不只是擔心手術成不成功，而是要一直面對『如果醒來，自己還能不能像以前一樣』的恐懼。」這段話也被觀眾解讀替角色心境提前鋪陳。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

而預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯（Emma）的突發狀況。鄒承恩飾演的整外醫師「徐徹天」神色慌張趕回醫院途中，撞見張榕容，當場要她立刻通知温昇豪一句關鍵話「他女兒出事了。」下一秒畫面急轉，Emma已被推進手術房，氣氛瞬間降到冰點。

更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自上陣救女兒的温昇豪，竟在動手術當下突然昏倒，畫面戛然而止。父親能不能撐過這一刻、女兒能不能平安下手術台，成為《整形過後》最終回最讓人揪心的生死懸念。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

另一邊，大結局的單元故事也把鏡頭轉向「另一位父親」同樣無路可退的抉擇。邱凱偉飾演一名因女兒「小文」（黃歆庭飾）背部傷燙傷來急診的父親，因無法交代女兒病情讓温昇豪起疑，而他卻無預警帶女兒逃離醫院，竟求助民俗療法，與醫療團隊正面衝突。

邱凱偉坦言自己身為父親，讓他在詮釋「小文爸」時特別有感「現實中的我也是孩子的爸爸，有了孩子之後，那種想保護家人的本能，好像一個開關自然被打開。」

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

而邱凱偉將自身情感大量投射進角色裡「不論是保護孩子，或是為了孩子願意付出一切，都是很真實的感受。」尤其戲中女兒的身體狀況不斷惡化，更讓他在表演時難以抽離「那種無力感會逼著你，只想竭盡所能把孩子護在身後。」

對於角色既固執又自責的矛盾狀態，邱凱偉也深有感觸。他認為，小文父親深信自己是孩子唯一的依靠，卻在一次次求醫無果後，轉而緊抓信仰不放「當所有方法都沒有回報時，只能選擇自己最相信的東西，才能讓自己撐下去。」

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

對此，邱凱偉也坦言，這種「自信與自責來回擺盪」的心理，其實是許多父母共同的掙扎「一方面想讓孩子知道爸爸是可靠的，一方面又會懷疑，自己的選擇是不是反而傷害了她。」也正是這份用錯方法的愛，讓角色更加真實而殘酷。

《整形過後》一路鋪陳的感情線也將在最終回揭曉。張榕容飾演的「楊雅頌」是青春記憶裡的舊愛，與江浩宇情不自禁接吻，但另一頭李廷鎮飾演的「金侑恩」卻頻頻對她示好；安心亞飾演的蘇菲則是一路陪伴江浩宇現實人生的後盾，隨著江浩宇站在人生與死亡的交界線，這段三角關係也被迫攤牌，網友分成兩派激烈站隊「宇頌派」vs.「宇菲派」。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

從「醫師能否再站上手術台」，到「孩子該不該被帶走」，再到「愛情到底該選回憶還是現在」，《整形過後》最終回把所有最殘酷、也最真實的問題，都將在本週六（10日）公開。

▲《整形過後》即將播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於今年接棒播出。