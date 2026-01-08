王偉忠追憶林光寧「他什麼都會」！　含淚致詞：祝他一路好走、一路開心

▲ 蕭敬騰岳父林光寧告別式，王偉忠率先致詞 。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）的岳父、資深藝人林光寧，去年9月因肺部細菌感染住院並一度插管治療，原本病況穩定出院，未料之後再度住院，上月13日不敵病魔離世，享年75歲，今（8 日）於二殯「景明廳」舉辦告別式，稍早老蕭和Summer也哀痛現身家祭，追思會開始，由資深製作人王偉忠率先致詞，回憶兩人相識、共事的過程。

▲ 蕭敬騰岳父林光寧和王偉忠有多年交情 。（圖／記者徐文彬攝）



王偉忠表示，當年聽朋友提起林光寧，形容他什麼都會、能力很強，自己原本並不認識對方，便直接打電話聯絡。電話中，林光寧答應北上參與節目，事後才詢問需準備的服裝，並自備一套西裝赴約，「他回憶電話那頭傳來一個聲音，有點沙啞，但一聽就很有辨識度。」

王偉忠說等他真的走進攝影棚的時候，「我一看就知道是他。穿著紫色西裝，氣場很穩，人一坐下來，樣子就跟想像中一模一樣。我們開始錄節目，發現這個人真的不得了，不只是演短劇、做表演，連臨時需要點子，他都能馬上接上，陪著我們一起瘋、一起聊。那段時間，他常常陪著我，也跟林峰一起做節目，留下很多現在回想起來，還是會笑的回憶。」

他回憶：「90年代對台灣娛樂圈來說，是一個非常好的時代。電視、電影、音樂都在起飛，下班之後，大家就是好好吃飯、好好玩、好好唱歌。光寧跟嫂子也在台北，大家常常聚在一起聊天，那是一個很快樂、很單純的年代。」

王偉忠感慨地說：「我們那一代進娛樂圈，說實在話，沒有什麼『專業』這兩個字，就是幾個臭皮匠，能撐起一檔節目、養活一個家就很了不起了。光寧也是這樣的人，他把家顧得很好，把孩子養大，對嫂子也非常好。我想，如果光寧現在在天上，看到孩子這麼有專業、走在自己的路上，看到家人都好好的，他一定會很欣慰。」

最後他也不捨說：「光寧是一個很聰明、很靈活、也很有人情味的人。今天，我們送他最後一程，祝他一路好走、一路開心。也祝嫂子身體健康，謝謝大家。」

