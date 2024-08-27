金鐘入圍倒數！《八尺門》「印尼看護」雷嘉汭曝：當天跟媽飛離台

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，由新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演，今（27）日主演群加上張睿家、阮氏翠恆、胡瑋杰等人出席媒體聯訪。其中，雷嘉汭近期在戲劇圈表現亮眼，被問到是否期待入圍金鐘，也給出回應。

▲《讓我看見你是誰》由詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷嘉汭這一次在《讓我看見你是誰》中飾演台越混血新二代，而之前她在《八尺門的辯護人》演出女主角印尼看護「莉娜」爆紅，該劇被視為本屆金鐘的入圍大熱門，被問到是否有關心9月11日的金鐘獎入圍公布，她坦言「說不緊張是騙人的」，透露自己對報名的細節不太清楚，但確定有女主角的獎項。

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▲《讓我看見你是誰》由詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，雷嘉汭透露金鐘獎公布入圍當天沒有排工作，但確定會跟媽媽待在一起，追問之下她才坦言，當天要跟媽媽一起飛到歐洲旅遊，下午一起等待入圍結果，晚上才會搭飛機。而她連續幾個角色都跟外籍身份有關，她笑說不擔心被定型，反而可以多去了解其他國家的特色。

▲雷嘉汭在《八尺門的辯護人》有亮眼表現。（圖／八大提供）

此外，雷嘉汭被問及感情生活，露出甜甜的笑容直呼「還是母胎單身」，坦言自己一直都很想談戀愛，加上遇到多位導演都強烈建議她要談戀愛，在表演上會有幫助，但一直都遇不到心儀的對象，目前也沒有追求者，逢人就會開玩笑問道「有沒有對象介紹給我」，引起眾人哈哈大笑。