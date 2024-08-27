黃子韜紋身徐藝洋生日「結果紋錯了」！　紋身師嚇出汗：我怕死在北京

記者田暐瑋／綜合報導

黃子韜26日官宣成功求婚徐藝洋，並公開在節目上的求婚影片，兩人講到情深處都激動落淚。而黃子韜為了表達愛意，決定將未婚妻的名字紋在身上，不過卻意外出包，讓他當場嚇得嘴唇發白：「你是不是開玩笑的，兄弟，你別嚇我！」

▲黃子韜求婚徐藝洋成功。（圖／翻攝自微博）



黃子韜的紋身師近日錄了一段影片，分享替黃子韜紋身的小插曲，他透露黃子韜原本計劃紋上「XYY+97.9.12」的羅馬數字，是徐藝洋名字的縮寫和生日，還得意想著這串數字紋起來太簡單了，孰料在完成後，突然發現把「9（IX）」錯紋成了「6（VI）」，嚇得後背全冒出冷汗，「完蛋了！紋錯了！」

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▲紋身師把黃子韜示愛紋身紋錯了。（圖／翻攝自微博）



黃子韜一聽，還以為紋身師是在開玩笑，跟著笑回：「是不是開玩笑的，兄弟，你別嚇我！」但聽到紋身師說真的紋錯了，他當場嘴唇發白，紋身師事後回想他的反應，驚恐說：「那一下，我怕我死在北京你知道嗎！」沒想到黃子韜不但沒發怒，反而是回了句：「沒事沒事，這一切都是最好的安排！」

▲紋身師把黃子韜示愛紋身紋錯了。（圖／翻攝自微博）



兩人討論要如何補救，最後修改把紋錯的羅馬數字6改回9之外，還加工成了「YY」，不僅保留原意，同時也代表著徐藝洋的小名「嘤嘤」。此外，紋身旁邊還有兩行英文小字「eternal love（永恆的愛）」以及「u r my only choice（你是我唯一的選擇）」，充分展現出黃子韜對徐藝洋的深情，這段插曲也讓紋身師笑虧：「黃子韜確實是戀愛腦霸總！」