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瑪麗亞凱莉「母親姊姊同一天過世」！　3人恩怨曝光：想把我推入火坑

天后瑪麗亞凱莉發表聲明，表示母親與姐姐都在上週末同一天過世。（東方IC）

圖文／鏡週刊

瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）發表聲明，表示上週末母親派翠西亞（Patricia）去世，而同一天大她8歲的姐姐艾莉森（Alison）也去世，但未揭露死因。

派翠西亞生前是受過茱莉亞音樂學院訓練的歌劇演唱家、也是歌唱教練，婚後共生有2女1子，在瑪麗亞凱莉3歲時離婚。瑪麗亞凱莉曾多次提及，自己的演唱天賦來自母親，也表示受到母親的許多影響。

在她個人自傳《花蝴蝶回憶錄：瑪麗亞．凱莉的真情告白》（The Meaning of Mariah Carey），曾這樣談到母親，「如同我人生當中的許多面向，我跟母親相處的過程充滿了矛盾與相互競爭的現實，這些從來不是黑白分明的—這是充滿情感的彩虹。我們的關係是驕傲、痛苦、羞恥、感激、嫉妒、欽佩與失望所編織成的一條棘手的繩索。一種複雜的愛，把我的心跟母親的心糾纏在一起。」

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瑪麗亞凱莉透露，在母親生前的最後一個星期，她可以陪伴在她身邊，「在這個非常時期，感謝每個人對我隱私的愛、支持與尊重。」

另一方面，瑪麗亞凱莉與姐姐艾莉森更是充滿愛恨分明的關係，她在自傳中提到，曾經艾莉森跟當時交往的男友，想把她推入火坑，當然這些描述引發艾莉森的不滿、揚言要提告。艾莉森表示瑪麗亞凱莉是個「無情、惡毒、充滿報復性」的人，在提交法庭的文件中還強調因為她出書，害自己一反常態淚流滿面、不斷酗酒等。瑪麗亞凱莉還在書中提到，沒有跟姐姐保持聯絡，反而在感情或實際層面上「都更為安全」。


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