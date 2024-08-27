《新人歌手曹政奭》助陣團太華麗　IU、《機智醫生》99s五人幫全員到齊

文／妞新聞

《oh！我的鬼神君》、《觀相大師：滅王風暴》 、《嫉妒的化身》到《機智醫生生活》系列，韓國知名演員「曹政奭」身為耕耘韓國影劇圈多年的實力派，同時也在音樂劇領域大放異彩，沒想到多才多藝的「曹演員」沒有因此滿足，最近居然大肆宣布即將挑戰「歌手出道」，到底多沒極限啦？

曹政奭、Gummy高甜合體

模範銀色夫妻首節目上檔

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▲曹政奭與老婆Gummy高甜合體新綜藝。（圖／naver）

不可能出道歷程還能拍成節目吧？曹政奭的100天歌手圓夢計畫全記錄已經製作成Netflix新綜藝《新人歌手曹政奭（신인가수 조정석）》，最佳神隊友當然就是歌謠界的大佬、自家老婆OST女王「Gummy」啦！於2018年結婚、育有一女，穩定婚姻生活邁向6年的小倆口，也把首度合體的歷史級一刻獻給節目。

Gummy不只是曹政奭的歌壇前輩，也是One & Only的音樂繆思，他接受採訪時透露老婆在他做音樂時就在一旁陪伴，還誇讚、鼓勵他『充分地做得很好、要更有自信去做』，讓曹政奭獲得自信大呼：「老婆是我最大的力量」，最新官方也公開這對銀色夫妻的親密合影預告，讓網友期待度爆棚啦！

出道助陣團太華麗

20年人脈ALL IN

▲曹政奭新綜藝，IU、朴孝信驚喜現身。（圖／Youtube／Netflix Korea，下同）



▲曹政奭超狂人脈。（圖／naver）

光是夫妻同台就是流量密碼，沒想到節目嘉賓陣容有夠華麗！曹政奭祭出出道20年的超狂人脈，先前公開預告時，抒情歌皇太子「朴孝信」、國際巨星「IU（李知恩）」就驚喜現身。

還找來「孔曉振」擔綱新歌MV女主角，甚至邀約到《機智醫生生活》中五人幫「99s」、鄭敬淏、田美都、柳演錫、金大明都全員到齊，讓「美都與Falasol」樂團重出江湖，大陣仗連主角本尊也被嚇到，大呼：「哎呦～到底最後會搞多大！」大家一起期待8月30日的播出吧！

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