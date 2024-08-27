波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料中國大陸砸錢邀請10組台灣網紅拍片，引發大外宣爭議。近日有網友爆出，有第二波台灣網紅應邀要到新疆拍片，且已經陸續冒出來，此文也釣出波特王本人留言證實，連帶導致不久前才到新疆旅遊的百萬YTR頻道「欸你這週要幹嘛」也被點名。

▲波特王證實有第2波網紅要赴陸拍片。（圖／翻攝自波特王Threads、欸你這週要幹嘛IG）



有網友爆料指出，「第二波網紅去中國拍片好像開始冒出來ㄌ。」波特王也現身在底下留言：「訂閱數幾萬的那種也會是被招安的對象，反正時間到陸續都會上片。」坦言最近有看到一些網紅影片在吹捧新疆，「想營造外媒報導集中營的事情是亂講。」

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▲波特王證實有第2波網紅要赴陸拍片。（圖／翻攝自波特王Threads）



波特王更提供3個重點，來分析是否為大外宣影片：「刻意在影片中說新疆人很友善，來這很安全等等，諸如此類的刻意用詞。這類影片除了有機會被看台海、台灣網那種中共大外宣平台拿去用之外，另一個識別重點是在留言區，常會有很多簡體字留言在幫忙洗地。」

而百萬YTR頻道「欸你這週要幹嘛」因為人正在新疆旅遊，意外受到波及遭網友點名，對此，成員Ariel回應，這次旅行純屬私人性質，並無拍攝或接受任何形式的資助，「這次單純在半年前就規劃，和好朋友們來旅遊，說好來一趟休假之旅！非常隨性！也沒有任何目的安排！並沒有規劃要發布任何影片，也沒有收取任何費用。」最後更自嘲：「我今天還被鳥屎滴到，我是沒有覺得很香。」

▲欸你這週要幹嘛出面回應。（圖／翻攝自波特王Threads、欸你這週要幹嘛IG）