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雪碧整形出事「睡覺眼睛閉不起來」！　公開恐怖睡樣：像死不瞑目

記者田暐瑋／綜合報導

「情色教主」雪碧對整形相當癡迷，近日卻飽受手術後遺症困擾，透露現在眼睛無法正常閉合，PO出睡覺的照片自嘲：「睡覺像死不瞑目。」以自身慘痛經歷勸告想動刀的網友：「愛美的代價很大！！」

雪碧25日在臉書發文，PO出一張睜眼躺在床上的照片，解釋當時其實自己正在睡覺，讓網友驚訝不已，她坦言因多次進行提眼肌手術，導致眼睛已無法正常閉合，「眼睛蓋不起來，睡覺像死不瞑目，我的朋友睡到一半都被我嚇醒……」

▲雪碧整形後遺症。（圖／翻攝自雪碧臉書）

▲雪碧整形後遺症。（圖／翻攝自雪碧臉書）

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除了眼睛無法正常閉合外，雪碧因為眼睛多次動刀，還出現乾眼症、角膜潰瘍脫皮等後遺症的困擾，每日都需忍受眼部的刺痛和不適，甚至要頻繁使用眼藥水來緩解症狀，她也苦勸：「大家整形不要像我這樣要求極緻，愛美的代價很大！！」

事實上，雪碧曾表示有嚴重的容貌焦慮，全身上下幾乎都動過刀，光是全身抽脂就做了6次、鼻子、臥蟬4次、下巴2次，而且「一個月沒有去醫院打個肉毒或是玻尿酸，我就會覺得不舒服」，她也解釋整形的路就是這樣，「你只要走上做鼻子、做額頭、做眼睛、做下巴（的路），只要整形的人都懂我的感覺，你就是一輩子要修修補補。」

▲雪碧整形後遺症。（圖／翻攝自雪碧臉書）

▲雪碧整形後遺症。（圖／翻攝自雪碧臉書）

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