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陳曉東跑通告美女人妻相隨！　高舉雙手「沒偶包」大吃放超鬆

獨家直擊／陳曉東跑通告有愛妻相隨　甩偶包高舉雙手大吃放超鬆

▲即將在台開演唱會的陳曉東，日前隨KID的節目前往台北霞海城隍廟拜拜。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

出道三十年的陳曉東日前宣布，將於9月28日首次站上台北小巨蛋舉辦「《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會2024台北站」，睽違六年再返台開唱的他，老婆王妤嫻也一路愛相隨，陪他上了許多節目宣傳演唱會，也順道拜訪許多久違的親朋好友，行程排得相當滿。

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▲一行人前往大稻埕出外景，人群中可見陳曉東的老婆也一路跟隨。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲拍攝前陳曉東忽然張開雙手比出大鵬展翅動作。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

8月21日傍晚5點半左右，時報周刊CTWANT捕捉到陳曉東和老婆王妤嫻等一行人搭乘黑色福斯廂型車，抵達台北霞海城隍廟，原來是要參加KID和峮峮的代班主持畇二的節目錄影，主持人與數名拍攝工作人員都已經在場等候，經過廟方人員講解後開始拍攝工作，陳曉東恭敬地上香，並拿了一個平安符之類的紀念品離開，應該是在祈求演唱會順利。

獨家直擊／陳曉東跑通告有愛妻相隨　甩偶包高舉雙手大吃放超鬆

▲開拍前陳曉東的頭左擺右甩的，花樣頗多。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲不知講到什麼開心話題，陳曉東笑到瞇眼聳肩。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲準備錄製吃飯片段前，陳曉東又再次高舉雙手。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

6點多，一行人轉點到大稻埕堤外廣場繼續拍攝，陳曉東一走進岸邊便高舉雙手呈現大鵬展翅貌，一下甩頭一下聳肩動作超多，看得出來心情相當放鬆。除了在碼頭邊取景之外，眾人也在碼頭市集的店家逐家宣傳他即將舉辦的演唱會，最後選了一家坐下來拍攝，夕陽下三人邊工作、邊吃邊聊，雖然是永遠的男神，不過他張大嘴一口接一口大吃起來，沒有偶包的他食慾似乎跟心情一樣好。

獨家直擊／陳曉東跑通告有愛妻相隨　甩偶包高舉雙手大吃放超鬆

▲完全沒偶包的陳曉東張開嘴大吃，食物應該頗合他的胃口。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲結束拍攝後陳曉東與老婆又前往台北市松山區KTV，應該是要宣傳演唱會。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲陳曉東與老婆和工作人員離開KTV，老婆手上還拎著演唱會的周邊商品。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

結束工作後，陳曉東及王妤嫻和眾人道別，繼續搭著廂型車到了松山區一家KTV，隨行的助理同樣拿著演唱會看板，看得出並不是收工後的玩樂行程，而是還有宣傳工作要跑。直到晚間9點39分，陳曉東手拿著食物邊走邊吃走出KTV，與老婆一起搭上廂型車離開，隨後回到當年以1億2千萬賣下的內湖區110坪豪宅。

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▲跑完一整天的宣傳行程，陳曉東與老婆返回位於台北市內湖區的豪宅。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲陳曉東也在限動分享當天錄影過程，一桌好料很吸睛。（圖／翻攝自陳曉東IG）

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