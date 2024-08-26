「人間傑尼龜」侑廷分手了！取消追蹤大11歲男友　公司認1年情斷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「排行榜逆行」奇蹟女團BB Girls（前稱：Brave Girls）於2021年重新爆紅，成員侑廷微肉的身材加上可愛笑眼超無敵，被封為「人間傑尼龜」，她雖在4月退出團體，但一舉一動還是備受關注，2023年才認愛大11歲男演員李奎翰，怎料戀情只談了1年，26日傳來分手消息，兩人甚至取消彼此追蹤，退回陌生人關係。

▲侑廷公開認愛1年分手了，取消追蹤大11歲男友李奎翰。（圖／翻攝自侑廷、李奎翰IG）



侑廷2023年傳出熱戀大11歲男演員李奎翰，兩人透過節目《連這都沒來過》相識，話題投機的兩人很快就變熟，只是在第一次爆出曖昧中時並未認愛，直到2個月後才改口，並向韓媒坦言「抱著好感了解彼此中」，演藝圈情侶檔添加一對。

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▲侑廷被封為「人間傑尼龜」，是很多人心中的女神。（圖／翻攝自侑廷IG）



侑廷與男友李奎翰克服11歲年齡差，沒想到感情只維持1年，26日傳來兩人早已退回朋友關係，甚至連IG追蹤都取消關注，對此，裕眞公司RND Company相關人士稍早低調證實兩人最近分手了，「未來會以好朋友的身份為彼此應援」。

事實上，侑廷近來不論是事業活動、感情生活都有大變動，她原隸屬於女團BB Girls，但4月決定不續約，並與公司RND Company簽約，目前以個人身份在演藝圈中活動。演員李奎翰則是1996年以電視劇《Start》出道，戲劇圈闖蕩20多年，參與過非常多作品，是觀眾經常看到的熟面孔。