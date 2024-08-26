Twinko可青曬絕美婚紗照！深V曲線辣翻…155嬌小身材穿長澎裙圓夢

記者陳芊秀／綜合報導

藝人可青是前女團「Twinko」成員，去年（2023）平安夜曬出無名指婚戒，宣布即將成為人妻，近期都再準備婚禮。她近日曬出浪漫婚紗照，身材嬌小的她穿上超長裙襬的婚紗，回眸一笑的照片美翻了。

▲可青曬絕美婚紗照，笑容洋溢幸福。（圖／翻攝自IG／可青）

可青身高155公分，個子嬌小，但是挑選婚紗款式時，又很愛澎裙，笑說「在挑選時，其實攝影師很怕我被婚紗埋沒」。她還是選了滿足夢想的澎裙，婚紗設計特殊，上半身有羽毛裝飾，除了有超長的裙襬，同時也內搭一條及膝迷你裙，呈現出兩種穿搭方式，還能露出蜜大腿。

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▲可青澎裙婚紗呈現兩種穿搭，正面露出蜜大腿。（圖／翻攝自IG／可青）

而可青還穿了另一套露肩雪白婚紗，上半身有精緻的白色花朵亮片裝飾，胸前還有深V設計，增添了優雅和性感，下半身紗裙裙擺蓬鬆，營造出浪漫的氛圍。她手中拿著一束色彩柔和的花束，與婚紗相得益彰。

▲可青另一套婚紗有深V設計。（圖／翻攝自IG／可青）

可青公開一連串婚紗照，幸福表情全在照片中顯現，粉絲稱讚「什麼風格都可以駕馭耶！可青也太美了」、「幸福的模樣」、「可青穿的每一套都好美」、「好有相知相惜幸福感」、「看了會感動，不知道為什麼」。

▲可青婚紗照給人幸福的感覺。（圖／翻攝自IG／可青）