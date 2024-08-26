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宋哥：我不是家裡的寄生蟲！搬新家遇酸民不忍了「沒寄生富二代」

記者陳芊秀／綜合報導

女星宋依璇（宋哥）是模特兒出身，後來轉戰綜藝圈，是各大節目的常客。她近日宣布搬新家，曬出大露台詢問如何佈置，26日發文尋找系統櫃資訊，話鋒一轉，回應酸民「我不是家裡的寄生蟲……。」

▲▼宋哥宣布搬新家，回應酸民質疑。（圖／翻攝自臉書）

▲宋哥宣布搬新家，回應酸民質疑。（圖／翻攝自臉書）

宋哥坦言自己東西很多，老公做了極多收納櫃讓她與孩子可以藏東西，現在最苦惱的是電視櫃的東西怎麼藏、怎麼放，預估要進行一波斷捨離。

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▲▼宋哥宣布搬新家，回應酸民質疑。（圖／翻攝自臉書）

▲宋哥上網尋找系統櫃資訊。（圖／翻攝自臉書）

接著宋哥發文回應網路酸民的質疑，「我不是家裡的寄生蟲，我跟先生兩人的分工明確。並不是寄生什麼富二代！我就是一個好好上班、下班就回家被女兒糾纏的媽媽！」她強調並非依賴任何人，目前為止最大作品，就是為了女兒們放棄工作7年，專職當職業媽媽，等女兒們開始上學，再復出努力工作的蠟燭兩頭燒媽媽。

此外，宋哥強調沒空搞違建，丈夫龜毛性格更不允許，最後再稱「我只是臉長得雞歪，本人真的不雞歪」。她回應酸民的發言，令粉絲心疼「酸民的最通常出自無腦，臉也不雞歪好不…不許他們這樣說妳」，而她笑回：「沒關係，聽聽不同意見也好。」態度相當正面大方。

▲▼宋哥宣布搬新家，回應酸民質疑。（圖／翻攝自臉書）

▲宋哥回應酸民質疑。（圖／翻攝自臉書）

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