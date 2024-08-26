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宇多田光日本開唱〈First Love〉！台下驚見滿島光…他坐旁邊哭了

記者陳芊秀／綜合報導

日本音樂天后宇多田光出道25年，自7月起展開巡迴演唱會「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」，從日本到台灣、香港，接著又回到日本。男星木戶大聖昨日（25）上傳合照，透露去看了宇多田光演唱會，且隔壁正是女神滿島光，讓人馬上回想起日劇《First Love初戀》。

▲▼宇多田光日本開唱，滿島光低調參加。（圖／翻攝自宇多田光X、木戶大聖IG）

▲宇多田光結束台灣、香港巡演，又回到日本。（圖／翻攝自X／宇多田光）

木戶大聖在IG分享了參加宇多田光演唱會的激動心情。他表示，能夠現場觀看和聆聽宇多田光的演出，感覺其中一個夢想成真了。此外，他在演唱會會場還與《First Love初戀》的導演寒竹百合、滿島光坐在一起。「當我在這兩位身旁聽著宇多田光演唱〈First Love〉時，拍戲時的點滴湧上心頭，忍不住流下眼淚，這是今年夏天最棒的回憶」。

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▲▼木戶大聖與滿島光、導演寒竹百合坐一起看宇多田光演唱會。（圖／翻攝自IG／木戶大聖）

▲木戶大聖與滿島光、導演寒竹百合坐一起看宇多田光演唱會。（圖／翻攝自IG／木戶大聖）

▲▼木戶大聖與滿島光、導演寒竹百合坐一起看宇多田光演唱會。（圖／翻攝自IG／木戶大聖）

▲木戶大聖聽著宇多田光歌曲〈First Love〉，想起拍攝點滴忍不住哭了。（圖／翻攝自IG／木戶大聖）

▲▼木戶大聖與滿島光、導演寒竹百合坐一起看宇多田光演唱會。（圖／翻攝自IG／木戶大聖）

▲木戶大聖曬出拍《First Love初戀》時，合作女星八木莉可子為他拍的照片。（圖／翻攝自IG／木戶大聖）

《First Love初戀》由滿島光、佐藤健主演，導演是寒竹百合，木戶大聖飾演年輕版男主角「晴道」，劇中滿島光一聽宇多田光的〈First Love〉，塵封的記憶在此刻終於想起，忍不住淚流滿面，這一幕令許多觀眾感動。在木戶大聖曬出的合照中，她戴著黑框眼鏡，頭髮綁著雙馬尾，對著鏡頭比YA，粉絲輪番留言「夢想實現了」、「好棒的合照」、「最棒的瞬間」、「晴道～」、「能聽到現場的太棒了」。

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