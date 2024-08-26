才剛過42歲生日！《康熙》造型師Enzo突驟逝「死因曝光」　親姊哀痛證實了

記者孟育民／台北報導

造型師Enzo過去是綜藝節目《康熙來了》常客，誇張前衛的造型讓人留下深刻印象，他7月才剛發文慶祝42歲生日。不料，卻在25日傳出離世的消息，Enzo親姊向《ETtoday星光雲》證實此事，「就是單純的癲癇發作走的，謝謝你的關心。」

▲ 造型師Enzo在演藝圈擁有許多好友，傳出過世消息讓眾人難以接受。（圖／翻攝自臉書）



Enzo近年飽受癲癇所苦，這次卻在家突發作導致休克，送醫後於25日早上離世，享年42歲。Enzo親姊悲痛證實消息，但她澄清弟弟並沒有用藥，「我今天也在留言中聽到，網友說他用藥讓我非常難過，請他們不要亂傳、不要亂講。」最後她也謝謝所有愛Enzo的朋友以及粉絲，對於每個人的關心都心存感恩。

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▲Enzo過去時常錄製《康熙來了》。（圖／翻攝自臉書）

另外，有多年交情的Makiyo也在臉書悲痛哀悼好友，「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」Makiyo經紀人事後也出做回應，表示是收到Enzo媽媽的訊息才得知消息，「Makiyo現在還無法相信，真的非常難過。」突如其來的消息，讓許多演藝圈好友無法接受。