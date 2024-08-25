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胡瓜當場抱起籃籃！超真實反應曝光　一句話惹女神走心了

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前來到南投名間，在主祀玄天上帝的受天宮前的樓梯上有著龜蛇的壁畫，看到此景讓胡瓜靈機一動，準備了新遊戲「參見玄天上帝」要來讓大家挑戰，一男一女組隊分別踩破各自的氣球後會合，男生需抱著女生踩破北斗七星的氣球，而講解遊戲的時候胡瓜也說到男生抱女生只能有兩種抱法，一種是公主抱、另一種是中間抱，話才剛講完阿翔就逮到機會跳到胡瓜身上要求他示範中間抱，抱完之後還誇獎胡瓜「體力不錯！」

▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲阿翔誇胡瓜腰力很好。（圖／民視提供）

眼看機會難得，大家都想得到大哥的抱抱，第一個跳上去的是籃籃，而嘻小瓜也抓準時機要跳到胡瓜身上讓胡瓜嚇到臉綠，沒想到綜藝大哥卻突然還是正經的講評道：「阿翔你怎麼抱起來比籃籃還輕啊！？」，體重問題一出讓籃籃崩潰急跳腳，提到而遊戲過程也相當精彩，各隊都展現了驚人的默契，最後由藝人隊險勝。

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▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜先後抱起籃籃、阿翔。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

接下來進行的單元是「夏日好麻擠」，各組派出兩男兩女，在泳池中讓綁在腰上的海綿吸滿水後，需前往對面用合力的方式將水擠進桶子中，看著激烈的比賽胡瓜也躍躍欲試，邀請冼迪琪和林可一起來挑戰，結果正當胡瓜兩人準備擠水的時候，女藝人卻被調包成了地方媽媽，毫不知情的胡瓜還在擠完水害羞的說道「你怎麼這麼粗暴～」直到頒獎時才真相大白，讓大家是笑到不行。

▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲胡瓜和地方媽媽噴笑。（圖／民視提供）

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關鍵字

胡瓜, 籃籃, 綜藝大集合, 阿翔

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