《地面師》拍攝預算曝！　配角認了片酬高…點頭演出1條件受限

記者陳芊秀／綜合報導

日劇《地面師》改編自真實發生的詐欺事件，透過國際串流平台在全球上線，創下驚人的收視成績。該劇拍攝預算被日媒曝光，每集製作費高達1億日幣（約台幣2200萬元），劇中飾演小混混的34歲美日混血男星安東尼，在25日播出的節目鬆口認了高片酬。

▲日劇《地面師》播出後迴響熱烈，外傳1集製作費高達1億日幣。（圖／翻攝自X）

安東尼諧星團體「Matenrou」的成員，爸爸是美國人，媽媽是日本人，在《地面師》飾演「大蛇」，戲裡一直想要成為地面師。他被節目主持人關心片酬，「酬勞應該很不錯吧。演員們的眼神都不一樣呢」，對此他笑說「他們的演技真的很投入，酬勞應該不錯吧」，接著坦言「就連我這種程度的人都能拿到這麼多報酬」，一句話並未否認高片酬傳聞。

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▲《地面師》配角演員安東尼鬆口認了高片酬。（圖／翻攝自X）

過去日媒曾報導，接拍Netflix的戲，比拍民營電視台製作的日劇片酬高2倍。近年串流平台崛起，並祭出高額酬勞挖角電視幕後工作者，相較於民營電視台拍攝日劇，一整部劇約3000萬日幣（約台幣661萬元），串流平台光是一集就達1億，製作費最高達10億日幣（約台幣2.2億元），演員的片酬也按比例提高，但是演員接演串流平台劇集時，會被要求不可同時間進行其他工作，將近半年沒有其他工作行程，此作法也與日本演藝圈的慣例大不相同。