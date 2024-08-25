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「我不怕死，只怕失智、中風」　八點檔男星拍戲想到80歲已逝父！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《你好，我是誰2》演員群為了宣傳馬不停蹄，戲劇原型人物大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師、「曹媽」郭佩筠、演員崔佩儀、徐灝翔、范宸菲、談學斌前往北部唯一的中山八德記憶保養班舉辦粉絲見面會。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》舉辦見面會。（圖／大愛電視提供）

八點檔熟面孔談學斌曾演出《黃金歲月》、《一家團圓》、《炮仔聲》等，這次他飾演罹患失智症的退休法官「施庭長」，劇中演技大爆發，他說「這部戲拍著拍著，導演很少說再來一次，想說奇怪了，我真的很像失智嗎？」談學斌謙虛開玩笑「應該是看起來比較像失智，才來被找來演出」。

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▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視提供）

▲談學斌（中）飾演罹患失智症的退休法官。（圖／大愛電視提供）

提到拍戲時，談學斌頻頻回憶已逝父親在80幾歲時曾說「我不怕死，怕的只有失智跟中風」，還好最後都沒有出現，卻也讓他很難有相似經驗可以揣摩。不過，看到劇中女兒中正大學法律系教授施慧玲，現實生活中的社群媒體上，大喇喇的互動，便多了些演出的想像空間。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視提供）

▲談學斌飾演罹患失智症的退休法官。（圖／大愛電視提供）

范宸菲在劇中飾演的是「個管師」簡均穎，個性外向，常常給人巨大的溫暖，拍了這部戲後，她覺得可能有一天自己的父母或是朋友也會得到失智症，會緊張不知道怎麼辦，但透過這部戲「有曹爸可以告訴大家方法，其實我們並不孤單，多嘗試一些方法，恐懼就會慢慢消失」。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視提供）

▲談學斌飾演罹患失智症的退休法官。（圖／大愛電視提供）

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