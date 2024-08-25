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張穎穎曬傷照「輕生過多少次」　控遭汪小菲水軍攻擊：他明明知道

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張穎穎過去因和汪小菲交往，受到高度關注，還曾被「假同學」亂爆料她謊報年齡、墮胎騙錢等。張穎穎雖然當時向對方提告並勝訴，然而近日她對汪小菲開砲後，謠言又被挖出來討論，她為此氣得大罵：「為什麼一個人可以壞到如此地步？」

外送用▲▼張穎穎回應汪小菲再婚　「一定要一諾千金」巧妙同感大S。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲和張穎穎在去年分手。（圖／翻攝自微博）

張穎穎24日坦言，當時「假同學事件」瘋傳，讓她感到無比痛苦，她也為此多次試圖輕生，「通篇造假！過分至極！23年4月13號早已勝訴，可到現在依舊在惡意傳播。闢謠跑斷腿。」她也在評論區曬出傷照，表示：「我只記得那時候感覺天都塌了，痛苦至極。造謠很簡單，可闢謠跑斷腿也闢不完。我的生命是自己救回來的，我會尤其珍惜。」不過傷照疑似因尺度太大，目前已被平台隱藏。

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▲▼張穎穎曬傷照「輕生過多少次」控遭汪小菲水軍攻擊。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲▼張穎穎發文。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲▼張穎穎曬傷照「輕生過多少次」控遭汪小菲水軍攻擊。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

張穎穎也透露，之所以將獲得的賠償金捐給政法大學，是想在防止網路暴力方面盡棉薄之力，「如果你們看到傳播張穎穎同學爆料之類的話題和帖子，發我！全部起訴！我絕不姑息！」

▲▼張穎穎曬傷照「輕生過多少次」控遭汪小菲水軍攻擊。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲張穎穎先前曾針對假同學爆料提告。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

此外，張穎穎在PO文中提到「一家子陰鬼」，質疑現在謠言又滿天飛，都是汪小菲的水軍在搞鬼，她還控訴道：「明明他知道的啊，我當時有多麼痛苦。為什麼一個人可以壞到如此地步？世界怎麼了？」和汪小菲徹底決裂。

▲▼張穎穎曬傷照「輕生過多少次」控遭汪小菲水軍攻擊。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲張穎穎回覆網友。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

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