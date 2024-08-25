歐漢聲措手不及迎長女「嚇到手抖」！　罕提和前妻求婚往事：在錄影化妝室

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（26日）晚10點播出「第一次當爸爸請多指教，演藝圈新手爸爸交流大會」，新手爸爸的分享兒子提早3周來報到，讓他和老婆都嚇得措手不及。代班主持人歐漢聲聽完分享自己迎接大女兒出生時也發生一樣的狀況：「她也是提前預產期好多好多，半夜突然聽到尖叫一聲說『破水了』，我慌張到不行，因為我以為羊水流乾，小孩會拔不出來，到醫院時，我手抖到不行，連名字都寫不出來，腦袋也轉不過來。」

▲大女兒提早出生嚇到「當機」，歐漢聲還原驚慌過程。（圖／中天綜合台提供）

馬國賢坦言其實一開始不相信老婆懷孕，「我老婆很喜歡試探我，所以當下我並沒有反應，我覺得她是騙我的，就去買驗孕棒說『敢不敢驗』，結果驗了真的兩條線，我傻掉，不過想到自己要成為父親還是很開心。」但兒子提早3週來報到，他和老婆都嚇得措手不及：「半夜老婆羊水破了，地上都是水，我以為羊水破了，小孩會跟著流出來，就趕快叫車到醫院，那我以為再幾小時就要當爸爸，就一直去廁所挖吐，因為那天晚上喝得有點多，想說不能讓小孩看到爸爸是醉的，結果等了一整天，小孩才出來。」

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▲馬國賢。（圖／中天綜合台提供）

祖雄則是在老婆佳娜拿給她驗孕棒時誤以為是確診：「有天她拿了紙盒給我，我看到兩條線傻眼，因為是在疫情期間，我一直問她怎麼了，她就有點不開心，因為她在錄影，期待看到我感動的表情。」但他透露真正傻眼的原因其實是原本規畫好的求婚計畫全被打亂：「本來9月才要求婚，她一說懷孕，我想說那要趕快，但我跟她幾乎24小時黏在一起，她也會看我手機，我只好躲在廁所規劃，還創了兩個群組，每次討論完就退群。」

▲祖雄。（圖／中天綜合台提供）

當歐漢聲看了祖雄精心規劃的求婚影片後，感動到不停誇讚：「你設計得很好，我跟第一任（鄭雲燦）求婚是在《大熱門》的化妝室，樓上在彩排，我安安靜靜的跪下來跟她求婚，就這麼普通。」