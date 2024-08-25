NHK美女主播「車頭燈辣照」被警告！IG消失5個月…中川安奈首曬照

記者陳芊秀／綜合報導

日本NHK美女主播中川安奈因擁有傲人上圍，被封為主播界的「峰不二子」，日前隨電視台到巴黎轉播奧運，穿著肉色上衣引發「裡面都沒穿」騷動。而她IG超過5個月沒更新，仍突破8萬人追蹤，近日終於上傳新照片！

▲美女主播中川安奈過去在IG曬辣照，傳出被電視台高層警告，辣照現在已經全數刪除。（圖／翻攝自IG／中川安奈）

照片中，中川安奈身穿藍色連身褲，露出纖細雙臂，站在陽光明媚的戶外，頭頂一瓶水，顯得輕鬆愉悅。她在貼文中寫下「好久不見」，並且用Hashtag加上「不知何時留下了手錶的曬痕」、「回國才發現」等，並提醒大家注意防曬和補充水分。

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▲中川安奈IG近日曬新照，並寫下「好久不見」。（圖／翻攝自IG）

日媒《週刊女性》轉述體育報記者爆料，中川安奈的IG帳號經常上傳個人辣照，包括把胸部放桌上的酒吧照、出浴後的照片等，電視台高層認為這些照片不適合女主播PO出，因此被上級警告。她自2月27日以來，已經快5個月沒有更新，近日終於分享新照，格外受到矚目。

▲中川安奈自2月PO照後，將近5個月沒有發文。（圖／翻攝自IG）

粉絲與網友非常支持中川安奈，有網友說「因為奧運才認識並成為妳的粉絲，網路雖然有很多人說話，請不要輸給負評繼續努力，會一直支持妳」、「更新不要太勉強，照自己的節奏就好」。還有人請求主播不要離職，「奧運辛苦了，雖然被很多人批評，不要在意繼續保持下去」、「還以為這個帳號會被關閉，能繼續更新真的太好了」。