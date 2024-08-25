「名媛版大S」再遭爆料！前夫公開錄音檔　控夏黃廉盈出軌光頭男

▲夏天倫再爆前妻夏黃廉盈的料。（圖／翻攝Alan Hsia臉書）

圖文／CTWANT

「名媛版大S」夏黃廉盈近日遭前夫夏天倫爆料，她偷家人的紅包錢，昨（24）日早上，夏再發文爆料，女方只想要地位，還公開2人音檔，控女方出軌「光頭男」。而網友聽了錄音檔也說，「她英文很破為什麼硬要講英文。」

夏天倫在Threads發文，夏黃廉盈在剛離婚時，突然消失2到3個月，又突然說要跟家人吃飯，還要家人一直換衣服、拍照，原來這些照片要來發IG Story，好像家人長期跟媽媽在一起。

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夏天倫批，夏黃廉盈的行為讓旁人都看不下去，有出品或書，才拿家人當道具，「洗肖像刷媽媽形象好賣東西。這壞習慣到現在都還不改。」夏天倫說，「連贏離婚前不回家她父親寫給他的信。連自己的長輩都不理。IG形象不能亂信。」

▲前岳父控訴夏黃廉盈不回家。（圖／翻攝hsia_alan Threads）

夏天倫發文，希望夏黃廉盈能還家人的紅包錢，「妳知道總金額。妳直接跟她們道歉、做個好的示範。」希望她把自媒帳號、全部的廠商名單的「夏」拿掉，她不配掛夏家的招牌，夏天倫嗆，夏家有規律的生活，不要沒事闖進家人的生活要有禮貌。

夏天倫也說，夏黃廉盈只要地位卻不想負責，2020年她跟「錢XX」、「畜生米」廝混，2021年認識「光頭男」，而「光頭男」給夏珠寶當見面禮，後續夏也不回家，2人為此爭吵。

夏天倫指出，他為了停止爭吵，准夏離家30天，他公布錄音檔說，「我認為我們家已經算是很做自己了，但你有想要回來嗎？」夏黃廉盈回，「回來是什麼意思？」夏天倫說，「就是回到家庭裡面啊。」夏黃廉盈表示，「我心中最想做的決定是說，我最想要的是，I’m still還是想要自己的空間。」

▲夏天倫爆料夏黃廉盈出軌光頭男。（圖／翻攝自夏天倫 Threads）

網友聽了開酸，「跟她聊天很痛苦，聽著破不拉雞的單字英文，然後邏輯完全不知道放在哪裡，你真的牛」、「哇！她的臉書被一堆網友洗版！IG可能鎖起來無法留言！」

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