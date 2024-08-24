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VERA、阿爆、桑布伊都來了！　原民音樂節接力開唱

記者蔡琛儀／台北報導

桃園市政府原住民族行政局於8月24日在桃園陽光劇場舉辦「2024LALAI桃園原住民族音樂節」，邀請金曲歌手桑布伊、阿爆、金曲獎最佳新人獎MAKAV真愛所屬的那屋瓦少女隊、吱吱郭芝吟、巴大雄、創作歌手LCY呂植宇、男團VERA等輪番開唱。

▲▼桑布伊、阿爆、Makav真愛、LCY呂植宇為「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲LCY呂植宇、VERA為「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

桑布伊正在準備新專輯的混音後製，預計9月發行，新專輯風格將與前三張專輯完全不一樣。他表示，透過參與音樂節，可以讓民眾聽到原住民音樂，推廣台灣原住民文化。他當天也把自己的經典歌曲重新編曲，再次分享給大家，並推薦大家嘗試原住民自釀小米酒。

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LCY呂植宇透露自己最近在寫新歌，並將在音樂節上演唱新歌〈Dance with Me〉。他表示，雖然從小不是在原住民文化下長大，但人生每個時期都有很好的原住民朋友，讓他有機會持續接觸原住民文化。

▲▼桑布伊、阿爆、Makav真愛、LCY呂植宇為「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲▼桑布伊、阿爆、Makav真愛為「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲▼桑布伊、阿爆、Makav真愛、LCY呂植宇為「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）

阿爆則正在準備下半年音樂節演出以及製作兩張即將發行的母語音樂作品，她表示，母親對她影響很深，因為她教唱母語歌。她透漏這次演出除了輕快原式舞曲，也會帶著青年們一起呈現古謠與現代的原民創作曲風；那屋瓦少女隊將在音樂節上演出新歌〈美好之意〉，這也是她們首次跨國在巴黎拍攝MV的單曲，並推薦原民美食炒蝸牛，因為很下飯；目前團員曾妮正在錄製個人首張新專輯，kivi與Makav真愛也有其他演出規劃。

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