愛雅蛙鏡戴20年！　「有特殊意義」曝原因：我爸應該很感動

記者蔡宜芳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）去年2月透露父親過世的消息，後來不時會在社群分享和爸爸的回憶點滴。她24日曬出幾張泳裝照，搭配了一個粉色亮片蛙鏡，透露該副蛙鏡有著與爸爸相關的特殊意義。

▲愛雅不時會在社群分享和已逝雙親的回憶。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

愛雅在貼文中透露，照片中的蛙鏡是已逝的父親買給自己的，已經有超過20年的歷史。她提到，父親是一個非常節省的人，「從前，他穿褲子的時候，都會故意讓零錢掉滿地，我就會衝過去撿錢。」但是，當她快要高中畢業的時候，她就不再去撿那些零錢了，「我爸還很納悶的問我怎麼不來撿呢？因為我覺得太少了，哈哈哈哈哈。」

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▲▼愛雅透露自己的蛙鏡已經有超過20年的歷史。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

愛雅說，如今她還留著這個蛙鏡，爸爸應該會覺得很感動，「遺傳他節儉愛惜物品的美德。」而每次看到這副蛙鏡，她就會回憶起與父親相伴的點滴，「領悟看似尋常的物品，道出父親對女兒疼愛的意義。」

【愛雅全文】

有些物品承載特殊的意義，

也許不昂貴，甚至已經破舊，

但在我們心中，卻是無比珍貴。

這副泳鏡，超過20年的陪伴，

已經成為一種寄託，戴著就會很安心。

記憶中探尋，我的父親是很節省的人，

從前，他穿褲子的時候，

都會故意讓零錢掉滿地，

我就會衝過去撿錢。

後來大概高中快畢業開始，

我就不會再去撿了。

我爸還很納悶的問我怎麼不來撿呢？

（因為我覺得太少了 哈哈哈哈哈）

如今，我還留著粉粉亮亮的蛙鏡，

我爸應該覺得很感動，

遺傳他節儉愛惜物品的美德。

一件超過20年的蛙鏡，重溫相伴的點滴。

領悟看似尋常的物品，道出父親對女兒疼愛的意義。

大家有沒有一個陪伴自己很久的東西，

凝結了過去的情感和回憶？

#滑到第三張會有驚喜

#超過20年的蛙鏡