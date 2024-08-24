林育羣唱太好讓白冰冰變臉！　嗆對方要給她難看嗎

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆以及台一線主持的《超級冰冰Show》，邀請到小胖林育羣以及粉紅坦克符瓊音獻藝，還有三度入圍金曲獎的蔡家蓁、曾瑋中以及郭忠祐、陳思安、明亮、陳思瑋、林奕妘等歌手到節目中PK。

▲陽帆(右)跟陳思安親密動作超惹火。（圖／民視提供）

當天才美聲歌手林育羣一現身，台一線尊敬的大喊「參見小胖哥」，讓林育羣嚇得連忙後退，沒想到惜才愛才的陽帆說：「人家年紀這麼輕，怎麼可以叫小胖哥」，沒想到突然跟著喊小胖哥好，讓林育羣嚇到站不好，而且看完符瓊音所有影片的白冰冰，也跟著喊「瓊音姐」好，主持人高規格禮遇，可見兩位大牌秀的主角，歌唱實力超驚人。

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▲台一線向小胖林育羣下跪。（圖／民視提供）

林育羣為節目特別帶來他人生第一首學會的日語歌《First Love》，讓白冰冰一聽就變臉的「神曲」，耿耿於懷被全台灣網友罵的她，問林育羣是不是給她難看？沒想到林育羣逆風發言說：「其實冰姐用演歌詮釋出另一種風格，真的很棒，就像日本演歌天后小林杏子都可以唱流行歌了啊」。

被認證好聽的白冰冰開心到對網友大喊「有沒有聽到」。被白冰冰與陽帆欽點一定要唱的《All by myself》的符瓊音，果然一開口驚呆眾人，層層疊上的高音貫穿雲霄，讓林育羣聽完形容歌聲讓他全身發麻到天靈蓋，整個人通體舒暢，更是說她不只是粉紅坦克，應該是航空母艦等級了。白冰冰更是眼眶泛紅感謝這兩位歌手，這麼用力的為節目表演，讓觀眾看最好節目。陽帆也說在旁邊整個人被被歌聲吸引到忘記呼吸，好聽掛保證。

短劇系列由陽帆領軍，帶著飾演兒子的陳昭瑋、郭忠祐以及黃新皓演出「江山樓」，又演又唱的陽帆的區長扮相貼上小鬍子，一出場被說是余天在唱歌，飾演兒子的陳昭瑋突然喊他一聲爸爸的時候，陽帆脫稿演出否認之外，只願意承認高帥的郭忠祐與黃新皓長得像他，圓滾滾個子矮的陳昭瑋是像媽媽白冰冰，即興演出讓全場爆笑，展現秀場魅力，更在短劇中要與飾演藝伎的陳思安，用嘴含住點菸盤的煙遞給陽帆，如此超親密接觸讓陽帆豁出去，嘴幾乎對嘴的接菸橋段，讓全場尖叫聲連連，還問陽帆回去需要跪算盤嗎？