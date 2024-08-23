小薰、李千娜互虧「大哥的女人」　楊貴媚擁老公喜翔樂喊：獎金一人一半

記者蕭采薇／桃園報導

2024年桃園電影節「台灣獎」23日舉辦頒獎典禮，金馬影后楊貴媚以《春行》摘下最佳女主角獎，而她剛好也是該獎項的頒獎人，讓楊貴媚直呼：「超開心，竟然會頒給給自己！」片中飾演她老公的喜翔還上台獻吻祝賀，楊貴媚也興奮說要把獎金分給喜翔，「一人一半！」

▲楊貴媚得獎，「老公」喜翔上台獻吻祝賀。（圖／桃園電影節提供）

楊貴媚原本甚至不知道自己有入圍，因此獲獎格外驚喜，她笑說：「你們看我穿得這麼輕鬆！」楊貴媚也提到，《春行》前後拍了4年才完工，並開玩笑表示：「我孩子都可以生兩個了。」該片在國際間屢獲大獎，楊貴媚也有望以該片角逐年底的金馬獎影后，至於最佳男主角則頒給短片《女神》的年輕男星王肇陽。

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▲楊貴媚獲獎，喜翔上台獻吻。（圖／桃園電影節提供）

擔任評審的小薰（黃瀞怡），當天也與李千娜搭擋擔任頒獎人。兩人的另一半鄭人碩、黃尚禾都參演破億電影《角頭－大橋頭》，彼此互虧是「大哥的女人」。至於喜翔同樣也在《角頭－大橋頭》演出，楊貴媚則說：「我聽說他們今天有掃街謝票，但喜翔哥在桃園的話，會不會被張總（監製）『砰砰』？」

▲「桃園電影節」楊貴媚驚喜頒獎給自己。（圖／記者蕭采薇攝）

最佳影片、最佳導演則由紀錄片《XiXi》，並由導演吳璠上台領獎，她身為桃園人，對於能在家鄉獲得肯定，感到意義非凡，評審稱讚電影忠實紀錄令人深刻感同身受的療傷過程與經驗，無論是理性或感性上都獲得深刻的感動。

評審團大獎則由今年桃園電影節宣傳大使、台灣獎決選評審、男星温昇豪，頒給重現山難歷程的長片《雪水消融的季節》。評審認為，導演羅苡珊用三人的青春約定做為主題，直白的陳述，不做雕飾，觀影者深刻感受到成長之痛，亦佩服作者信守承諾的勇氣。

▲小薰、李千娜互虧是「大哥的女人」。（圖／桃園電影節提供）

金馬獎女星王渝萱以短片《地獄催淚部》裡傲氣女明星的精彩演出，成功拿下最佳女配角獎。未來之星則頒給短片《珍珠美少年》中演活了苦澀初戀，充滿甜蜜CP感的兩位年輕男星章哲銘、鄭子院。

去年未來之星得主張祖鈞，正巧也是今年永續環境獎短片《奇幻男孩夜》的男主角，被笑稱是導演陳潔瑤的「吉祥物」。人文關懷獎則由紀錄片《青木瓜之味》獲得，本片近距離拍攝台灣民眾向泰籍移工學習泰拳的真實生活，扭轉台灣社會對於移工的刻板印象，開啟觀眾更多反思機會。