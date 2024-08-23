「南投葉全真」是她！　美女老師背景曝光「友人是金曲歌后」

記者蔡琛儀／台北報導

有「台語界金素梅」封號的台語歌手陳美月，近日推出新歌〈懷念的唐山石〉。這首歌由建國科大校長江金玉先生親自詞曲創作，並由陳美月詮釋，以「壓艙石」為象徵，希望大家不要忘記祖先對於社會、家族、乃至後代的付出。

▲陳美月推出新歌〈懷念的唐山石〉。（圖／音圓唱片提供）

陳美月出身於屏東，父親是一位樂手。她從小就展現出了音樂才華，並在地方歌唱比賽中屢獲佳績，很快被延攬至屏東民歌西餐廳，當時跟陳美月唱前後時段同事，有金曲歌后彭佳慧、音樂人陳國華和民雄等歌手，她憶及有一天要到民歌西餐廳演唱時，一進門就被整個餐廳的玫瑰花震撼，「而且居然都是送給我的！」連彭佳慧唱完都特地留下來看陳美月演出，並大讚：「妳好棒！怎麼有歌迷送整個房間的花！」

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陳美月原本在28歲時有出道的機會，但為了愛情選擇了家庭生活，遠嫁南投，然而她並未放棄對歌唱的熱愛，並在南投成為了教唱天后，她外型姣好，個性爽直，桃李滿天下，甚至因為明星臉，有「南投葉全真」、「台語金素梅」封號，不少人為了朝聖來報名上課，陳美月隨後也被「音圓唱片」發掘，簽入旗下發片，並於2022年推出首支單曲〈眼眶紅〉。

▲陳美月有「南投葉全真」、「台語金素梅」封號。（圖／音圓唱片提供）

她也開心說：「要向老友彭佳慧好好看齊！」而陳美月在南投教唱做出一片天，還創立「南投縣魅力藝文協會」，不但持續以一己長才傳承後代，更已累積300場全台各大歌唱比賽評審紀錄，她也希望新歌可以帶給大家療癒和幸福的感受。