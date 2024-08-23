怪物星人沙洲拍MV　溫妮身高瞬間縮水「只剩145公分」

記者蔡琛儀／台北報導

由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼 Ring組成的創作女團「BOOM！怪物星人」，推出全新單曲〈我不可一世的輕狂〉，並在台南頂頭額沙洲拍攝MV，為了追求畫面，團員們早起拍攝日出戲，下午時還得追日落拍攝唯美夕陽畫面，任由強風吹襲、忍受沙子狂飛，小V更在拍攝過程中鞋跟斷掉，只能克難步行，溫妮則自嘲，雙腳深陷進去，身高只剩145公分。

▲BOOM！怪物星人推出新歌〈我不可一世的輕狂〉。（圖／相映音樂提供）

這首歌她們第一次首唱是在師兄五月天香港演唱會的舞台上，當時天氣是大雨滂沱加上打雷，只能撐著傘敬業演出，沒想到這次MV拍攝氣候完全相反，變成是在遼闊沙漠、還被炎炎夏日「火烤」，真的是飽受另類三溫暖考驗。她們笑說：「真的想像蒲公英一樣，想先飛走。」

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小V郁采真在新歌中包辦了詞曲創作、製作、合聲編寫的作品，創作背景來自小V當年在北京工作時的音樂創作，靈感是她當時離鄉「北漂」面對未知的期待和焦慮，小V形容，歌詞中的「命為草根」象徵每一個人來到世上就像小草一樣，會以為自己沒辦法飛翔，但都會如同蒲公英長出力量，播下夢想的種子。

▲怪物星人在台南頂頭額沙洲拍攝MV。（圖／相映音樂提供）

此外，她們25日下午將在信義香堤大道廣場開唱，邀來黃氏兄弟成員瑋瑋、黃霆睿擔任特別嘉賓，團員將帶來精彩表演、還可以近距離擊掌互動。