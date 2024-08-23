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獨家／《BOYS》朴乾旭成功出道「第一個見他」　TIOT來台跳針：你要確

記者吳睿慈／專訪

南韓5人團體TIOT兼具舞蹈、唱功實力，他們歷經選秀節目《BOYS PLANET》 的淬煉，雖沒能打進出道組，但累積知名度，2024年3月宣布加入老么申藝燦，4月正式以5人組合出道，並於7月底來到台灣與粉絲見面。他們接受《ETtoday》獨家專訪，節目最後拿到14名的琴俊弦透露，「一直都有跟出道組（ZB1）有聯絡」，他與朴乾旭深厚感情，欣慰地說「朴乾旭確定出道後，第一個見到的人是我！」字句間展現好交情。

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲TIOT接受《ETtoday》獨家專訪。（圖／記者林敬旻攝）

琴俊弦性格討喜又活潑，他以「我是小王子」中文自我介紹逗笑大家，團體為了台灣粉絲學習中文，老么申藝燦突脫口說出「你要確嗎」，向記者確認過發音後，5人在訪談間不斷用「要確嗎」互虧，就連隊長珉成獲得稱讚「是有點傲嬌的隊長、霸氣的隊長」，琴俊弦現學現賣，馬上在鏡頭前虧「你要確」，全場笑出來。

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▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲TIOT私下可愛又活潑。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

TIOT出道前參加《BOYS PLANET》，琴俊弦獲得14名高名次，雖然沒能擠進出道組，但他收穫真兄弟般的好友誼，朴乾旭最後一集哭著向他告白「就算沒有出道，但認識你就足夠了」，他受訪時說出幕後故事，「那天錄完影其實沒有時間好好問候，後來就各自離開了，但節目結束後的第一天，乾旭第一個見到的人就是我，我們有聊了天，並說『辛苦了』」。

團體於4月正式出道，隊長珉成感性向台灣粉絲致謝：「抵達機場的時候，不知道台灣有那麼多粉絲在，粉絲很歡迎我們，對於那部分感到很神奇。」他們隨著演出抵達不同城市與國家，音樂跨越國境，他們直呼「非常神奇」。

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲老么申藝燦成為TIOT團寵。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

老么申藝燦雖是最後加入的成員，但與幾位哥哥們相處得融洽，幾位成員把他當團寵，琴俊弦霸氣告白：「想讓人親下去的嘴唇就是藝燦的魅力之處！」隊長珉成則覺得他的肉嘟嘟臉頰宛如麻糬，健熙也用零食「蝦味先」形容老么，「會一直想讓人伸手去摸的魅力」，禹眞對於他的音色讚譽有加：「獨特的音色就是他的魅力。」

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲藝燦（中間）自爆是跑腿擔當，嚇壞哥哥。（圖／記者林敬旻攝）

不過，藝燦卻爆料自己在隊內是「跑腿」擔當，幾位哥哥嚇到從位置上跳起來解釋「從來都沒有指使他」，健熙解釋：「藝燦是個很好的老么，我們在練習的時候會累，但老么總是會先為哥哥們著想，幫我們把水迅速地抱過來，又或者是遞上能量飲料之類的，會問我們要吃什麼，很照顧我們幾個哥哥。」珉成捏一把冷汗笑答：「差點形成造成別人誤會的那種畫風了。」

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲TIOT分兩組猜歌對決還要跳出舞蹈。（圖／記者林敬旻攝）

進行猜歌遊戲對決，琴俊弦、金珉成組別反應快速，以6比4的分數贏得比賽，他們獲得20秒宣傳機會，琴俊弦卻獨自用掉20秒：「我是TIOT的琴俊弦，這麼可愛的俊弦來到台灣了，怎麼辦，我是TIOT可愛到像老么的第二個大哥。」令一旁的金珉成很無奈，《ETtoday》加碼送出10秒宣傳時間，他才開心地展開笑容宣傳：「大家好我是金珉成，可以來到台灣跟粉絲見面真的非常開心，下次希望透過更好的機會，會帶給大家更帥氣的面貌的！」最後洪健熙、崔禹眞、申藝燦3人輸了比賽，為粉絲熱跳夯曲〈晚安大小姐〉，訪談在笑聲中結束。

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲洪健熙、崔禹眞、申藝燦為粉絲熱跳〈晚安大小姐〉。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團TIOT專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字

TIOT, 玟成, 俊弦, 健熙, 禹真, 藝燦

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