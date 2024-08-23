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朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

記者潘慧中／綜合報導

朱芯儀2021年底診斷出乳癌2到3期後，隔年5月進行乳房切除手術，並完成了18次化療。好不容易展開新生活，未料4月底回診時，意外被告知「看起來有點怪怪的」，醫生這席話讓她一度崩潰，自問「我的人生還有意義嗎」。

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲朱芯儀4月底回診一度崩潰。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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朱芯儀最近上《11點熱吵店》透露，4月底回院追蹤胸部現況時，醫生告訴她超音波結果看似正常，「但是那個X光跟其他影像看起來有點怪怪的」，於是被要求進一步照MRI，結果又被告知「看起來都有亮點（代表是有問題的地方）」。

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲朱芯儀當時做完檢查後被告知「看起來怪怪的」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

醫生當時表示病症不會復發，「應該是新的」，這不但沒有安慰到朱芯儀，反而讓她很失落。在醫生建議下，她雖然做了切片檢查，但報告看起來不是很明顯，只好自費做另一項檢查。

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼朱芯儀聽完醫生說「應該是新的」反而更難過了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

朱芯儀坦言那陣子過得非常焦慮，加上她的癌症復發率偏高，在等報告期間，她內心極為煎熬，還跟老公、小孩說：「如果再生病，我覺得我應該有一點沒有辦法接受，我應該沒有辦法再生出那麼多勇氣去面對這個事情了」，女兒聽了甚至忍不住大哭。

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼朱芯儀一度跟家人說喪氣話。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

(外送稿用)▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

雖然朱芯儀知道不該和家人說這種話，但當下真的心灰意冷，「術後我都已經這麼健康面對生活，什麼東西不吃，什麼水該多喝，健檢該做的什麼都有做到，我覺得這樣我還生病，我真的覺得我還能做什麼？」

幸好報告出爐後，朱芯儀被告知一切沒事，未來繼續每半年回診追蹤即可，這才鬆了一口氣，「我當下是忍住到診間外面在那邊大哭，因為心理煎熬兩個月真的太久了。」

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