ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「欸你這週要幹嘛」Ariel和老公買房AA制原因曝光！羞認不避孕：隨時準備好

記者孟育民／專訪

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」中的姊姊Ariel在去年11月答應男友Ken的求婚，4日宣佈已經完成登記結婚的手續。Ariel接受《ETtoday星光雲》專訪，談及婚後的轉變，她心情坦然地說：「我是一個在感情中很理性的人，我沒有太浪漫的情節，一切都是我們兩個規劃好的事情，我們一直都有在談了。比較大的改變可能是我買房子，然後跟妹妹分開住，跟另一半可能比較沒有太大的改變。」

▲▼網紅「誒這週你要幹嘛」Ariel專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Ariel分享婚後的生活。（圖／記者湯興漢攝）

Ariel在被求婚前就已經和老公一起買房，早就認定彼此，但她坦言爸媽是離婚， 所以被原生家庭影響，認為沒有一個人能陪自己一輩子，習慣性劃分清楚，「我們有一個Excel表，清楚記錄我跟他出了多少錢，到最後的總額是差不多的。我在跟他交往的過程中，我一直很AA制，我一直都不覺得男生要付比較多，可能我自己的生長環境，如果有一天我們真的分開，我們誰都不要虧欠誰，我不想被什麼分不開的東西撕破臉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼欸你這週要幹嘛Ariel登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／欸你這週要幹嘛）

▲▼Ariel剛新婚，但和老公KEN已經交往4年。（圖／翻攝自Facebook／欸你這週要幹嘛

▲▼欸你這週要幹嘛Ariel登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／欸你這週要幹嘛）

Ariel和Ken感情穩定，她誇獎老公是很貼心的人，幾乎不會生氣，但坦言自己個性比較急，兩人也有過一段磨合期，「我們會開檢討會，如果他有不滿，我們就會在睡前開一個檢討會，絕對不會吵過夜，我是不能接受冷戰。」問到老公有什麼地雷嗎？她則說：「看他沒有，你不能太質疑他做的事情，如果他有做不好的事情，要給他一點台階，給他慢慢下來。」

▲▼網紅「誒這週你要幹嘛」Ariel專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Arie認為一個對象起碼觀察3年。（圖／記者湯興漢攝）

兩人已經登記結婚一段時間，提及下一步規劃，她說比起婚禮想先生小孩，「因為我們老了，我們沒有備孕，但也沒有避孕，就順其自然！為什麼不先辦婚禮，因為需要花很多時間，如果中間懷孕不是很麻煩嗎？長輩只有唸一下，沒有反對是因為他們也想趕快抱孫。」她透露沒有凍卵，但婚前有做過檢查，身體一切都很正常，「我覺得那個壓力是年紀，就很怕老了生不出來，或是帶不動，真的是隨時準備好了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

賈靜雯難得解放泳裝！帶2女兒玩水「濕身全被拍」：暑假要結束了

賈靜雯難得解放泳裝！帶2女兒玩水「濕身全被拍」：暑假要結束了

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

將被周星馳本人面試！采子突破萬人海選有望變「星女郎」

將被周星馳本人面試！采子突破萬人海選有望變「星女郎」

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

賈靜雯難得解放泳裝！帶2女兒玩水「濕身全被拍」：暑假要結束了

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

欸你這週要幹嘛, Ariel, Shine, 阿勳, 老公, 結婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 2位台灣妞在韓出道！10月現身西門町開唱　激動喊：終於回家了
  2. 「欸你這週要幹嘛」Ariel和老公買房AA制原因曝光！羞認不避孕：隨時準備好
  3. 專訪／「欸你這週要幹嘛」拍片秘辛公開！Ariel嚴肅訓話惹哭弟　嘆創作者無奈
  4. 施名帥、朱芷瑩去年就登記！　「婚訊藏一年」520結為夫妻
  5. 《激讚網紅》播完更精彩　冠軍YTR「3億獎金飛了」提告製作單位
  6. 許常德揭陳盈潔「一週洗3次腎」近況！　于美人：要有3000萬
  7. 于美人遭爆欠薪挨告後首露面！　最新進度曝光：有人惡意操弄
  8. 「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？
  9. 快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝
  10. 朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366