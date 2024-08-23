「欸你這週要幹嘛」Ariel和老公買房AA制原因曝光！羞認不避孕：隨時準備好

記者孟育民／專訪

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」中的姊姊Ariel在去年11月答應男友Ken的求婚，4日宣佈已經完成登記結婚的手續。Ariel接受《ETtoday星光雲》專訪，談及婚後的轉變，她心情坦然地說：「我是一個在感情中很理性的人，我沒有太浪漫的情節，一切都是我們兩個規劃好的事情，我們一直都有在談了。比較大的改變可能是我買房子，然後跟妹妹分開住，跟另一半可能比較沒有太大的改變。」

▲Ariel分享婚後的生活。（圖／記者湯興漢攝）

Ariel在被求婚前就已經和老公一起買房，早就認定彼此，但她坦言爸媽是離婚， 所以被原生家庭影響，認為沒有一個人能陪自己一輩子，習慣性劃分清楚，「我們有一個Excel表，清楚記錄我跟他出了多少錢，到最後的總額是差不多的。我在跟他交往的過程中，我一直很AA制，我一直都不覺得男生要付比較多，可能我自己的生長環境，如果有一天我們真的分開，我們誰都不要虧欠誰，我不想被什麼分不開的東西撕破臉！」

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▲▼Ariel剛新婚，但和老公KEN已經交往4年。（圖／翻攝自Facebook／欸你這週要幹嘛



Ariel和Ken感情穩定，她誇獎老公是很貼心的人，幾乎不會生氣，但坦言自己個性比較急，兩人也有過一段磨合期，「我們會開檢討會，如果他有不滿，我們就會在睡前開一個檢討會，絕對不會吵過夜，我是不能接受冷戰。」問到老公有什麼地雷嗎？她則說：「看他沒有，你不能太質疑他做的事情，如果他有做不好的事情，要給他一點台階，給他慢慢下來。」

▲Arie認為一個對象起碼觀察3年。（圖／記者湯興漢攝）

兩人已經登記結婚一段時間，提及下一步規劃，她說比起婚禮想先生小孩，「因為我們老了，我們沒有備孕，但也沒有避孕，就順其自然！為什麼不先辦婚禮，因為需要花很多時間，如果中間懷孕不是很麻煩嗎？長輩只有唸一下，沒有反對是因為他們也想趕快抱孫。」她透露沒有凍卵，但婚前有做過檢查，身體一切都很正常，「我覺得那個壓力是年紀，就很怕老了生不出來，或是帶不動，真的是隨時準備好了。」