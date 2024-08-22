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賈永婕接任101董事長　想找玄彬來看見台灣

記者葉文正／台北報導

藝人賈永婕熱心公益，而如今她的最新身分，除了「防疫女神」外，又多了101董事長的頭銜，預計9月3日上任，今天她也透露：「其實我連辦公室在哪一間都還不知道，但未來目標就是讓世界『看見台灣』，也盼望能先找玄彬來101出席活動。」

▲賈永婕將擔任101董事長。（圖／翻攝臉書）

▲賈永婕將擔任101董事長。（圖／翻攝臉書）

而賈永婕在接任101董事長之前，她主要是CH WEDDING婚紗店的老闆娘，今天她也表示：「婚紗事業還是會繼續呀，那是一個結合美與愛得很好的工作，我可能就不能時常去店裡，但有其他股東幫忙，應該還是可以正常運作。」

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▲賈永婕將擔任101董事長。（圖／翻攝臉書）

▲賈永婕說熱愛的運動不能停。（圖／翻攝臉書）

而她與先生王兆杰熱愛鐵人三項等運動，接任董事長後，是否仍對運動保持初衷？賈永婕也釋疑，「運動一定要的，已經植入在我生活當中，不可能不運動，唯一確定是，我一定會參加101登高大賽。」還沒上任已經準備要跟集團活動融為一體。

▲賈永婕將擔任101董事長。（圖／翻攝臉書）

▲賈永婕對於101的未來已經有想法。（圖／翻攝臉書）

雖然她沒有類似的經營大型集團與商場的經驗，但家人全力支持：「公婆└诶有意見，小孩們也沒有意見，我只有跟老公商量，徵求他的同意，他一開始有些擔心，覺得我平時比較熱情，沒有在商場搏鬥的經驗，但這也是我的優勢，所以他全力支持我往前衝。」至於未來會不會是朝九晚五的生活，她則說完全還沒有理解這一塊。

而她在演藝圈已經有2、30年，也會想方設法利用這類型資源，賈永婕說：「我當然會想要找玄彬來台灣出席活動，他的《愛的迫降》那麼受歡迎，雖然他現在離我們而去，當了爸爸跟人夫，但還是很想請他來。」對於演藝事業結合她「看見台灣」理念很有信心，也希望中外演藝工作者都可以到101合作接洽活動。

她也被問到比較敏感的年薪問題，是否有千萬薪資？賈永婕也透露，「我的任期聽說一任是三年，是財政部找上我，但年薪我沒問呢，那個也不會是重點。」

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關鍵字

賈永婕, 王兆杰, 安安, 小羽, 101

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