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BL鮮肉男星徐碩廷北藝大升大四！　「飛東京郊區」籌備畢業製作

記者黃庠棻／台北報導

演員徐碩廷以影集《About Youth 默默的我，不默默的我們》備受矚目，今年更獲選台北電影節「非常新人」，目前就讀於台北藝術大學戲劇系準備升大四的他，近期也開始籌備明年的畢業製作，更趁著暑假期間跟朋友到日本旅遊，特別規劃到劇本背景的鄉鎮探訪。

▲徐碩廷。（圖／宏壹創意企畫）

▲徐碩廷演出《About Youth 默默的我，不默默的我們》受到矚目。（圖／宏壹創意企畫）

徐碩廷表示「這次出遊的動機比較特別，除了想去探索日本當地文化外，特地走訪畢業製作劇本中的鄉鎮，也算是認真來做功課。」2024年4月的畢業製作，劇本名為《怎麼又回到這裡》，是日本劇作家阪元裕二的作品，故事發生在東京近郊秋留野市的一間加油站。

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▲徐碩廷。（圖／宏壹創意企畫）

▲徐碩廷演出《About Youth 默默的我，不默默的我們》受到矚目。（圖／宏壹創意企畫）

到了日本，徐碩廷與友人搭車從東京市中心出發，花了兩個小時才抵達，而當天剛好是那陣子東京久違的降雨，一群人一邊迷路一邊在雨中探索，走了半個多小時才成功到達加油站，試著用英文夾雜著生澀的日文和加油站內工作人員用溝通，工作人員也分享了他對於生活在這小鎮和加油站工作的想法心得。

▲徐碩廷。（圖／宏壹創意企畫）

▲徐碩廷飛到日本籌備畢製。（圖／宏壹創意企畫）

徐碩廷打趣地分享「從來沒想過會為了做劇本功課，大費周章跑到故事創作背景的城市，可能我真的太愛這部劇本了吧。」也開玩笑地說「這可能不是一個很有效率的劇本準備方式，出遊並且大老遠跑到一個郊區，只為了看看那裡到底長什麼樣子。」

▲徐碩廷。（圖／宏壹創意企畫）

▲徐碩廷飛到日本籌備畢製。（圖／宏壹創意企畫）

不過，徐碩廷能藉此機會遇見當地的居民，甚至簡單的言談交流，帶著隨心所欲探索的心情，有種下個轉角就會與劇中角色不期而遇的感覺，他還是覺得這股「衝動」非常值得。

▲徐碩廷。（圖／宏壹創意企畫）

▲徐碩廷飛到日本籌備畢製。（圖／宏壹創意企畫）

畢業在即，徐碩廷直言已做好準備，在校期間透過參與各種演出及欣賞不同類型的戲劇作品等等，持續精進自己，亦在工作上收到許多劇本邀約，力求突破的他也不諱言，自己越來越喜歡表演，期待在未來有更多表演跟作品可以與大家見面。

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