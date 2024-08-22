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《鬼才之道》挑戰台灣影史鬼比人多的電影　陳柏霖唱插曲今夏最洗腦

文／女子學

隨著農曆七月鬼門開，以「厲鬼」為主題的國產電影《鬼才之道》應景上映，其打破傳統鬼怪想像的設定，以及自然穿插引起共鳴的笑點，使其上映首週票房便強勢突破1500萬。由《返校》徐漢強導演執導，《周處除三害》王淨、《還錢》陳柏霖、《逆局》張榕容主演；片中王淨飾演生前平庸、死後更是一無是處的野鬼「同學」卓曉雷，曉雷為了避免被消失的命運，於是參加厲鬼選秀，渴望創造出自己的傳說留存於世。

《鬼才之道》於台北電影節神秘首映，並入選多倫多影展午夜瘋狂單元，與中國導演李陽編導的《從21世紀安全撤離》，同為影展少有入選的中文電影。在電影中，大量結合耳熟能詳的台灣都市傳說，從「紅衣小女孩」到90年代風行的「詛咒影片」，那些曾令影迷害怕黑暗的詭譎象徵，如今改以厲鬼們的視角呈現，竟能收到意料之外的「笑果」，影廳此起彼落的笑聲無疑是對電影最大的肯定。

▲電影《鬼才之道》上映首週票房強勢突破1500萬。（圖／FB@DeadTalentsSociety，下同）

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挑戰台灣影史鬼比人多的電影，獨特的世界觀設定是最大亮點！

旺來大飯店的414號房中，曾因情傷而亡的折腰女鬼凱瑟琳（張榕容飾），多年來嚇跑無數陽間旅客，更是屢次奪得金鬼獎最佳女鬼的殊榮，無疑已是鬼界天后；然而，隨著飯店來客量的銳減、強力新鬼「潔西卡」（姚以緹飾）竄起，導致凱瑟琳的聲勢一落千丈。高傲的凱瑟琳即便已知大不如前，仍舊扮演好414號房令人生畏的都市傳說；一日，新成員卓曉雷的加入，其毫無才華的資質更是遭到凱瑟琳嫌棄，只是誰也沒想到曉雷的出現，將創下旺來飯店全新的恐怖傳說。

在徐漢強導演所建立的世界觀中，人死後將會化身孤魂野鬼，而其中嚇人表現的佼佼者，便能轉職成為使人聞風喪膽的「厲鬼」，就算沒有淒慘的生前故事，憑藉演技也能闖出一片天。一旦創下屬於自己的都市傳說，便能享有陽間祭祀的供品，因而讓單純的嚇人，變成鬼眾們的業績競賽，死前為工作奉獻所有的人們，沒想到死後活得比生前還拚命。

王若琳獻唱主題曲《鬼才出道》，網紅、脫口秀主持人驚喜客串

初來乍到的曉雷，在厲鬼經紀Makoto（陳柏霖飾）的策劃下，開始嘗試各種不同的鬼怪傳說，只是全部都以失敗告終；一旦無法順利開張拿到厲鬼證，三十天後等待曉雷的便是煙消雲散，旺來團隊也難逃相同命運。電影整體風格詼諧幽默，結合鬼眾生前的故事增添亮點，情傷女子凱瑟琳、失意偶像Makoto，以及生前從未得到肯定的曉雷，以蜜糖包裹著生命的苦澀，在觀影的過程中漸漸體悟到生的不易。

由王若琳獻唱的電影主題曲〈鬼才出道〉，其中歌詞提到「你要愛我、看我，掌聲全都給我，就算我心不再跳也要留篇傳說」，完美唱出片中厲鬼們為了爭奪存在的資格，在死後甚至比生前更戮力於爭名奪利；陳柏霖因在電影中飾演失意偶像的緣故，亦推出新曲〈愛的視線〉，復古的90年代偶像風格，作為今夏最洗腦電影插曲可謂實至名歸。

另外，網紅眼肉芽、董仔，脫口秀主持人賀瓏、龍龍的驚喜客串，片中表現絲毫不輸科班演員，不僅新鮮亦引起另一波話題。電影於8月7日上映，優質的鬼月台式喜劇必定值得觀眾手上的一張電影票。

延伸閱讀

嚇破膽的續集恐怖片，《鬼修女 2》、《陰兒房 5》必看的溫式驚悚！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 鬼才之道, 電影

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