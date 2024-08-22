成語蕎「鬧翻詩亞」閨蜜情變首露面！私下關係曝光…認了久沒聯絡

記者黃庠棻／台北報導

第13屆伊林璀璨之星總決賽今（22）日在西門町盛大舉行，女星成語蕎亮麗出席公司活動，提到這一次準備的戰袍，表示「今年流行鬆弛感，所以特別選了穿著一身比較貼身的西裝外套，裡面只貼了胸貼。」辣露事業線和雙腿。

▲成語蕎出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

成語蕎日前和詩亞爆出鬧翻的新聞，成語蕎生日沒有邀請對方參加，傳出詩亞將所有參與的共同好友都刪掉。另外還有一說是，詩亞一進到夜店就喊「帥哥勒」，包廂主人邀她喝酒被拒，相當不給面子，成語蕎認為她的行徑太白目，帶不出場，因此不邀請她出席生日會，閨蜜情生變。

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▲成語蕎被傳翻臉詩亞。（圖／翻攝自Instagram／詩亞）

聊到日前的紛爭，成語蕎表示「我是天秤座，不喜歡有爭執，裡面有許多誤會，但我覺得沒有必要再多解釋」更進一步說道「很多都是誤會，都與事實有小出入，大家都是這圈子的，也都是朋友，所以一直以來我都是不回應，我沒有想要去重傷他們。」她一再強調，希望大家都好好的「也不是說要反擊或反駁，我一直都淡定看待。」

▲成語蕎正面回應跟詩亞的閨蜜情。（圖／記者林敬旻攝）

至於事件爆發後，成語蕎是否與詩亞聯繫或是了解狀況，她表示「我隨時要聯繫她都可以啊，我們還是有聯繫方式的。」不過兩人的確有一段時間沒有聯絡。至於到底哪裡有誤會，成語蕎尷尬回應「像是我跟她沒有去過夜店，其他大部分內容也都有出入，我也看得蠻吃驚的，不知道這個新聞是哪裡跑出來的。」