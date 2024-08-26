小孟老師／8月26日星座運勢　水瓶副業發達啦

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：善於總結反思
感情：遇到真心的愛
財運：養殖副業賺益
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：射手
工作：團隊合作愉快
感情：異性主動攀談
財運：有利金錢交易
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：接受新式觀念
感情：有望告白成功
財運：瞭解股票行情
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
【土象星座】
工作：真誠對待客戶
感情：熱情主動付出
財運：結識金融高手
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：事業意外升遷
感情：新戀情新機會
財運：辛勤奔波得財
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：處女
工作：尋找解決方案
感情：詩情畫意雅緻
財運：重點開源節流
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：天秤
【水象星座】
工作：新創意有點子
感情：理想溝通互動
財運：搞創意收入廣
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：專注精通專業
感情：展開美好開端
財運：易獲不錯商機
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：金牛
工作：壓力重擔減少
感情：美麗意外邂逅
財運：金融理財有賺
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【火象星座】
工作：提攜職場後輩
感情：珍惜眼前豔遇
財運：得到政府補助
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：細心觀察調整
感情：桃花運陸續來
財運：觀望市場行情
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：雙子
工作：有效分配安排
感情：奉獻無私的愛
財運：財務利潤敏銳
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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