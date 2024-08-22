網友巧遇張曼玉哭了！　後記曝「影后零架子溫暖對話」擁抱送祝福

記者張筱涵／綜合報導

香港影后張曼玉淡出螢光幕多年，享受愜意生活，但她的一舉一動仍是外界關注的焦點，也是許多影迷心中的傳奇。網友日前在倫敦巧遇張曼玉，忍不住落下了淚水，長文後記令眾人直呼好親切又感動。

▲張曼玉。（圖／資料照／品牌提供）



一名目前在倫敦服飾店工作的大陸網友，21日分享了張曼玉前來退換衣服和購物的過程，互動對話中都能深刻感受到對方親民又友善的一面，尤其張曼玉都會主動提起話題，讓她深受感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張曼玉買完衣服要走的時候，網友沒忍住內心的激動流下了淚水：「我和她說妳一定要健健康康的，一定要平平安安，我很喜歡妳，我們家人都很喜歡妳，她說她會的，她說她很感動，她知道我這個年紀的小孩知道她不奇怪，她說讓我別哭，她也很想哭讓我也一定健康，她說我父母一定會很驕傲有我這個孩子。」並擁抱了一下。

不只如此，張曼玉更以英文寫下紙條和簽名，上面寫著「謝謝妳的幫忙，希望妳今天過得愉快」。網友回想起來還是覺得十分美妙：「我知道可能我只是出現在她一天的某個人，但是我還是很開心，我是個幸運的人。」

▲張曼玉寫的紙條。（圖／翻攝自小紅書）



【網友分享巧遇張曼玉的後記】

我要分享一件很開心很開心的事兒。之前我都是遇到明星，但今天我是真正地和明星接觸。張曼玉來我們店了，退衣服，然後又買衣服。我服務她，一直和她聊天。她問我穿皮風衣好不好看，我說超級好看，超級合適她。她說我說話怎麼那麼甜。她真的一點架子都沒有，就感覺很親近，就像是身邊認識的某個人。她問我是不是新加坡人，我說不是，我是老廣，還誇了我的英文很好。最後走的時候，我實在沒忍住哭了。我和她說：「你一定要健健康康的，一定要平平安安。我很喜歡你，我們家人都很喜歡你。」她說她會的，她說她很感動，她知道我這個年紀的小孩知道她不奇怪。她說讓我別哭，她也很想哭，讓我也一定健康。她說我父母一定會很驕傲有我這個孩子。最後的最後，我和張曼玉抱了一下，大家眼睛都紅紅的。她還問我是不是在這裡長久工作呀，我說可能是。她說一定要是，她還會回來找我。（我知道可能我只是出現在她一天的某個人，但我還是很開心，我是個幸運的人。）最後，她還被我說服買了一件一萬塊的大衣，和我說：「是你說服我買的，哈，哈哈。」

她給我簽名說：「謝謝我的幫助，希望我有個特別好的一天。Maggie 張曼玉。」

我還和她分享了我之前遇到林子祥和葉倩文。她說她們兩公婆也來逛街哎。#張曼玉