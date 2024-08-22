ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

跨海訪問／李帝勳想去「台南手繪影院」　來台找女友：不限國籍

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

凍齡男神李帝勳即將在9月29日來台舉辦粉絲見面會，他抽空先接受台灣媒體訪問，談及上次公開徵友，這次他嘴甜表示「如果有志同道合的對象，國籍好像並不重要。我覺得完全可以找到那個人！」開設起個人頻道的他，也透露想要前往台南的全美影院，盼望感受一下擁有悠久歷史的手繪海報。

▲李帝勳即將再度來台舉辦見面會。（圖／優勢力娛樂提供）

▲李帝勳即將再度來台舉辦見面會。（圖／優勢力娛樂提供）

李帝勳上回訪台品嚐了牛肉麵，美食令他難以忘懷，這次開出名單還想再吃，「臺灣還有珍珠奶茶、糯米甜甜圈等很多我喜歡的美食，所以想盡量多嚐嚐。」7月剛滿40歲，他笑喊「現在還不敢相信」，年齡進入下個階段，他表示也出現了好好照顧自己的想法，「我認爲，要想長久地做自己喜歡的事情，健康應該是第一位的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 跨海訪問／李帝勳想去「台南手繪影院」　來台找女友：不限國籍。（圖／優勢力娛樂提供）

▲李帝勳盼有機會的話去台南全美劇場。（圖／優勢力娛樂提供）

年初開設個人頻道，李帝勳走遍韓國各地有特色的影院，得知台灣有手繪海報電影院「全美劇場」，他驚訝地表示「居然還有使用手繪電影海報的地方，我很驚訝。我也想去臺灣劇場，如果有好的機會，應該會很幸福吧。如果真的去的話，不僅是全美劇場，我會把各種劇場都拍得漂漂亮亮的。」

▲李帝勳來台找女友「不限國籍」。（圖／優勢力娛樂提供）

▲李帝勳來台找女友「不限國籍」。（圖／優勢力娛樂提供）

李帝勳親和力十足，過去來台受訪時，展現滿滿誠意，被台灣媒體選為「最討人喜歡的韓星」，他笑答：「在網上聽說了，所以我知道。藉此機會，我表示衷心感謝。」並向粉絲喊話「謝謝大家在很遠的地方也一直支持我，既然大家這麼喜愛我，我希望以後能經常和大家見面，度過美好的時間，以報答大家。我會更加努力以多樣的作品與大家見面。」

過去他曾為了粉絲勤練舞，展現不同面貌，他謙虛為自己打分數50，「我的舞蹈實力還不夠，所以大約有50分左右呵呵，但是還是很感謝粉絲們對我的努力給予厚愛。」他也表示若有機會想來台灣旅行，「我想不僅是在臺北，臺中也是不錯吧。有活動的時候暫時訪問過，跟臺北又是不一樣的感覺，所以想好好享受一下。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

全紅嬋合照王俊凱被擄獲！　讚他「比黃子韜帥一點」網笑翻

全紅嬋合照王俊凱被擄獲！　讚他「比黃子韜帥一點」網笑翻

獨／「擦屁股」惹火狄鶯孫鵬！拳王韓森道歉　再嗆孫安佐：擂台見

獨／「擦屁股」惹火狄鶯孫鵬！拳王韓森道歉　再嗆孫安佐：擂台見

Apple錄《型男大主廚》被燙傷！ 食指一片紅腫…傷勢曝光：太蠢了

Apple錄《型男大主廚》被燙傷！ 食指一片紅腫…傷勢曝光：太蠢了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

全紅嬋合照王俊凱被擄獲！　讚他「比黃子韜帥一點」網笑翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李帝勳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林逸欣中秋前夕做公益賣月餅　曝保持好身材秘方
  2. 出道時是美少女！松本莉緒遭騙「VIP包廂陪阿拉伯王族」情緒崩潰
  3. 網看衰婚姻！蘿莉塔親駁「狂讚老公1優點」　堅持不生二胎原因曝光
  4. 香蕉送暖心揪拍片拚生計　跟李炳輝一起過年送愛
  5. 跨海訪問／李帝勳想去「台南手繪影院」　來台找女友：不限國籍
  6. 「台灣第一女優」認了臉動過2手腳！對比照曝…吳夢夢0修圖真面目現形
  7. 《正年》主演群排開「全是女演員」！　破萬轉發熱議：相信金泰梨
  8. 鬼月馬桶出怪聲！吳慷仁「半夜上廁所都會驚到」…網聽：充滿怨念
  9. 胡靜降薪演出《小孩不笨3》扮虎媽　14歲兒：這就是妳啊
  10. 薔薔無名指驚見「戒指套牢」！4月剛示❤️肌肉男…網激動：要結婚了嗎

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366