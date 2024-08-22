跨海訪問／李帝勳想去「台南手繪影院」　來台找女友：不限國籍

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

凍齡男神李帝勳即將在9月29日來台舉辦粉絲見面會，他抽空先接受台灣媒體訪問，談及上次公開徵友，這次他嘴甜表示「如果有志同道合的對象，國籍好像並不重要。我覺得完全可以找到那個人！」開設起個人頻道的他，也透露想要前往台南的全美影院，盼望感受一下擁有悠久歷史的手繪海報。

▲李帝勳即將再度來台舉辦見面會。（圖／優勢力娛樂提供）



李帝勳上回訪台品嚐了牛肉麵，美食令他難以忘懷，這次開出名單還想再吃，「臺灣還有珍珠奶茶、糯米甜甜圈等很多我喜歡的美食，所以想盡量多嚐嚐。」7月剛滿40歲，他笑喊「現在還不敢相信」，年齡進入下個階段，他表示也出現了好好照顧自己的想法，「我認爲，要想長久地做自己喜歡的事情，健康應該是第一位的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李帝勳盼有機會的話去台南全美劇場。（圖／優勢力娛樂提供）



年初開設個人頻道，李帝勳走遍韓國各地有特色的影院，得知台灣有手繪海報電影院「全美劇場」，他驚訝地表示「居然還有使用手繪電影海報的地方，我很驚訝。我也想去臺灣劇場，如果有好的機會，應該會很幸福吧。如果真的去的話，不僅是全美劇場，我會把各種劇場都拍得漂漂亮亮的。」

▲李帝勳來台找女友「不限國籍」。（圖／優勢力娛樂提供）



李帝勳親和力十足，過去來台受訪時，展現滿滿誠意，被台灣媒體選為「最討人喜歡的韓星」，他笑答：「在網上聽說了，所以我知道。藉此機會，我表示衷心感謝。」並向粉絲喊話「謝謝大家在很遠的地方也一直支持我，既然大家這麼喜愛我，我希望以後能經常和大家見面，度過美好的時間，以報答大家。我會更加努力以多樣的作品與大家見面。」

過去他曾為了粉絲勤練舞，展現不同面貌，他謙虛為自己打分數50，「我的舞蹈實力還不夠，所以大約有50分左右呵呵，但是還是很感謝粉絲們對我的努力給予厚愛。」他也表示若有機會想來台灣旅行，「我想不僅是在臺北，臺中也是不錯吧。有活動的時候暫時訪問過，跟臺北又是不一樣的感覺，所以想好好享受一下。」