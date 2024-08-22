胡靜降薪演出《小孩不笨3》扮虎媽　14歲兒：這就是妳啊

記者許逸群／台北報導

電影《小孩不笨3》由梁志強導演編導，故事講述的不僅是學生之間的競爭，更生動地展現家長之間的糾結心境。今（22日）發布電影正式海報與預告，其中最搶眼的莫過於兩位纏鬥不休的虎媽，嫁到馬來西亞的大陸女星胡靜，以及演員柳勝美。

▲胡靜在劇中扮演一名嚴厲的「虎媽」。（圖／華映娛樂提供）

「大馬媳婦」胡靜曾演出賣座電影《催眠大師》，電視劇代表作《孝莊秘史》更是憑借精湛的演技得到了高度討論與喜愛。她嫁到大馬16年來的首次演出獻給了《小孩不笨3》，她情緒激動地說：「終於可以在馬來西亞宣傳自己的作品！好激動也好開心！」

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▲「大馬媳婦」胡靜首次演出當地的作品。（圖／華映娛樂提供）

胡靜自嘲認識導演梁志強多年，但是導演不認識她，期盼合作已久的她終於美夢成真！導演梁志強表示：「胡靜的角色一開始就選定她了，原本擔心酬勞會太高，但胡靜一直想為新馬電影貢獻己力，真的超感謝她的幫忙。」意指胡靜這一次為了支持導演作品還大器降酬演出。

胡靜在電影《小孩不笨3》詮釋剛柔並濟的虎媽，正值青春期的14歲兒子看完電影之後，直指「喔喔喔，這就是妳啊」，形容她是「本色出演」，逗得她哭笑不得。電影也給胡靜帶來衝擊，讓她有機會再次審視自己身為『母親』這個角色的意義。

▲電影《小孩不笨3》發布正式海報。（圖／華映娛樂提供）

至於現實中的胡靜是否真的是傳統意義上的虎媽，胡靜表示：「我覺得我是一個比較馬虎的虎媽，我覺得每個小孩生來都有屬於自己的路要走，作為父母主要是教育他們，更多正直、誠實、堅強，可以面對以後人生中的任何風浪。」《小孩不笨3》全台9月20日正式上映。