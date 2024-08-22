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洪都拉斯3歲就被遺棄！再見媽叫不出口　眷村教小孩脫光衣服當狗遛

記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

從最佳綠葉熬成舞台劇主角的洪都拉斯又來了！除了再深入分享星海浮沉的煎熬，這次也聊起自己如戲劇一般的人生，3歲時父母離婚，母親就消失了，父親是軍人常不在家，他和姊姊一度要被送進孤兒院，是一名好心的「阿姆」收留養大他們，但他心裡總被生母羈絆，想不透原因也不諒解，就算在38歲那年又見到她…..

洪都拉斯哽咽聊起38歲生日，有節目找到他在美國的生母，並安排視訊連線，他不敢見她，還被要求叫聲媽，讓他很痛苦，因為他的養母阿姆也在現場，後來是阿姆主動說她不介意，鼓勵他叫，他才叫媽，但這一切不真實，因為他從小就在莫名承受「沒有媽媽」的傷害，生母卻只是要他原諒。

▲▼ 老戲骨洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

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▲老戲骨洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

洪都拉斯台語講得比國語好，讓人沒想到他是出身眷村的小孩，他還笑著自介是「贛（江西）人」，說起森林裡有老木頭的諧音老哏！他說小時候大家都皮，會結黨作亂偷芭樂，不時會被處罰，但他卻佩服不把他們供出來的正義夥伴，所以當看到夥伴被父親脫光衣服當狗遛懲罰，大為震撼，因為實在太羞辱了！

▲▼ 老戲骨洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

23歲從《連環泡》出道跑龍套的洪都拉斯，自曝一度被觀眾認出「以為自己是紅演員」，但卻被現實狠狠打臉，因為公司簽下的大批演員名單中沒有自己，剛萌芽的明星夢被澆一盆冷水，毅然決然離開演藝圈去開計程車和大貨車，而就當他享受交到女友且領有8萬月薪的平順生活時，女友的一席話又改變了他。

▲▼ 老戲骨洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

▲洪都拉斯和呂捷都演出吳念真舞台劇《人間條件1》，故事如洪都拉斯人生翻版。（圖／《豈有此呂》）

你是從哪個節目認識洪都拉斯的？為大家帶來歡樂的他背後有著許多無法訴諸言語的甘苦，請鎖定8月22日下午1:10的《豈有此呂》，聽聽洪都拉斯分享他的人生。

▲▼ 老戲骨洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

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關鍵字

呂捷, 豈有此呂, 洪都拉斯, 《人間條件》

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