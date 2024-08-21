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邱鋒澤牽手香港女星「東京約會照」曝光　穿情侶浴衣超甜

記者蔡琛儀／台北報導

邱鋒澤新歌〈摺痕〉MV邀來香港女演員蔡思韵一起赴日本拍攝，連續拍攝三天，被稱為「有史以來最累MV」。邱鋒澤表示，這次的拍攝過程非常有挑戰，兩天加起來睡不到5小時，是他第一次連續3天拍攝，蔡思韵也分享：「之前就有聽鋒澤的歌曲，覺得他很有才華，拍攝前有點小擔心鋒澤是酷酷的男生，結果完全不是，很Gentlemen也很Nice，整個拍攝過程很開心。」

▲▼邱鋒澤〈摺痕〉。（圖／原音兄弟提供）

▲邱鋒澤〈摺痕〉MV請到蔡思韵跨刀。（圖／原音兄弟提供）

《摺痕》MV講述的是邱鋒澤在面對戀人生重病且命不久矣的情況下，仍然暖心陪伴對方走完生命的最後一段路。MV中的劇情雖然揪心，卻也唯美地呈現了日本的風景，包括東京鐵塔、川越冰川神社、夏日祭典等。邱鋒澤和蔡思韵都表示，拍攝中最印象深刻的片段是在東京鐵塔旁的天台，兩人為了在這個景點留下紀念，還挑戰了互相幫對方拍照。

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《摺痕》這首歌由賴佑政作曲、金曲獎最佳作詞人葛大為填詞，講述的是一段感情如同不會復原的傷疤，即使對方已經離開，但情感已經烙印在心中不會抹去。邱鋒澤分享，這首歌如果要簡單說明的話，就是與傷痛共存，用「紙張經過翻折留下的痕跡」比喻成生命中無法被抹滅的感情。

▲▼邱鋒澤〈摺痕〉。（圖／原音兄弟提供）

▲邱鋒澤〈摺痕〉MV到東京許多景點取景。（圖／原音兄弟提供）

此外，邱鋒澤的出道10週年紀念專輯《COlOR Free》精裝版也已在各大通路開始預購，平裝版將於10月初發行，邱鋒澤表示，非常感謝歌迷們這10年的支持，讓他有機會可以不斷的做出作品給大家，接下來也希望演唱會能到更多地方舉辦。

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