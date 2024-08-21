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男歌手唱破億神曲爆紅...卻突告別歌壇　現身西門町街頭近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

以神曲〈太陽〉在串流平台累積十幾億次播放而爆紅的邱振哲，近期於西門町快閃演出，與粉絲近距離合唱〈太陽〉，讓眾人又驚又喜。此外，邱振哲也在8月20日生日當天發行新單曲〈反正〉，並預告年底將有新作品誕生。

▲▼邱振哲西門町快閃。（圖／杰思國際娛樂提供）

▲邱振哲（左）在西門町快閃。（圖／杰思國際娛樂提供）

邱振哲從14歲就開始街頭藝人演出生涯，30歲前的他幾乎沒讓自己休息過，累積的情緒壓力使他決定在30歲時舉辦暫別音樂會，打算整頓好情緒後再出發，「那段時間我自己跑去騎腳踏車環島，不得不說有幾段路真的很無聊，沒什麼有趣的，但可以長時間自己獨處和反思，才發現這就是我想要的。」

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除此之外，14歲就站上街頭唱歌的他，在去日本旅行的旅程中，一度想挑戰在當地當起街頭藝人圓夢，可惜最後因沒能熟悉當地規定而作罷，他樂觀說：「我明年還會去，有考慮再試看看！」

▲▼邱振哲西門町快閃。（圖／杰思國際娛樂提供）

▲邱振哲剛滿30歲。（圖／杰思國際娛樂提供）

新單曲〈反正〉是邱振哲對人生的反思，他分享自己在 30 歲的焦慮中，如何鼓舞自己。這首歌由他親自擔任製作人，並邀請馬來西亞知名音樂人林樂偉 Ludwig和金曲混音師單為明加入製作團隊，他表示這是送給粉絲的禮物，希望能鼓勵對生活感到沮喪的朋友們。至於今年生日怎麼過？他笑說：「我雖然很喜歡這個節日，幫別人慶生可以非常熱鬧，但我自己的話其實越簡單越好！」

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