獨／「擦屁股」惹火狄鶯孫鵬！拳王韓森道歉　再嗆孫安佐：擂台見

記者游瓊華／台中報導

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，日前在真人秀《拳願之星》選拔賽受邀擔任飛行導師，不料與拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森發生肢體衝突。事件過去多日原以為已平息，未料孫安佐經紀人「重讀教條」20日拍片發聲，透露孫鵬、狄鶯不滿遭韓森影射，要求韓森出面給交代。韓森今透過《ETtoday東森新媒體》發聲，正式向孫鵬、狄鶯道歉，強調有關「巨嬰」、「擦屁股」的說法，只是要孫安佐更有肩膀，並不是要攻擊其家人，也懷疑孫安佐經紀人刻意將孫、狄二人扯進事件中，有帶風向之嫌。

▲拳王韓森與孫安佐爆肢體衝突後，又互相放話，韓森日前一番巨嬰言論惹火狄鶯孫鵬，韓森今天發布影片向長輩道歉。（圖／韓森提供）



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韓森21日發布影片向孫鵬、狄鶯道歉，也向社會大眾說明。韓森指出，自己是一名格鬥家，先前言論提到巨嬰、擦屁股等，本意僅是要孫安佐本人更有肩膀一點，並非想要攻擊家人，大家都是成年人，應該承擔自己做過的事情，一切都與家人無關，也砲轟孫安佐的經紀人想要帶風向，將兩位長輩扯進事件中。

▲孫安佐經紀人20日表示，孫安佐父母孫鵬、狄鶯不滿兒子遭影射，要求3天內給交代。（圖／ETtoday資料照片）



韓森強調，自己是更生人，也已經為過去的錯誤付出代價，至少現在改作自新，敢對自己的人生負責。韓森也向曾為更生人的孫安佐喊話，沒必要把事情無限放大、浪費大眾資源、博取新聞版面，強調社會上還有許多值得被關注的事情，但最後韓森也不忘下戰帖，「邀兩人直球對決，擂台上見真章」，並感謝關心這件事情的所有人。

▲孫安佐日前受邀擔任拳手選拔飛行導師，未料和另一名導師韓森發生肢體衝突。（圖／讀者提供）