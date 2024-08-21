76歲廖輝英喪夫2年獨居「重摔掛急診」！　交代子女遺言：不要覺得難過

記者孟育民／台北報導

知名作家廖輝英曾是廣告界的女強人，她對外坦承在婚姻中多次遭老公家暴，隱忍40年，老公最後因肺腺癌第四期病逝。她在節目《新聞新聞挖挖哇》中透露，老公離世2年多，兒女都已經成家立業，各自有自己的生活，如今她過著獨居的日子，先前在家不慎跌倒撞到頭，也是獨自一個人去急診，不願麻煩小孩，話一出讓現場來賓都忍不住心疼。

▲廖輝英獨居摔傷。（圖／翻攝自YouTube／新聞新聞挖挖哇）

廖輝英說之前老公還在世時，有次急性胰臟發炎，在家痛到都暈倒了，但老公卻冷回要她忍耐，事後她自己叫計程車去醫院，「我沒有吃飯，我先生也沒來看我，他生病以後，我就要靠自己。」也因此她不願麻煩兒女，認為小孩都有工作要忙，「因為兒女都住在台北，我一個人住在汐止，我之前因為有糖尿病，就住過院一次，我等到快出院才跟他們說。」

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不久前廖輝英在家轉冷氣不慎摔倒，直接撞到後腦勺，當下她整個人倒在地上起不來，「起來也是自己叫計程車去急診 ，腫那麼大，痛到耳朵好像聽不到，醫生說有時候一個月後還會發作，瘀血的話還要開刀。」離開醫院後她才跟兒女說，直言自己沒事，不用特別跑來看她，但事實上她好幾天晚上痛到沒辦法睡覺，「兩三天後女兒全家就來看我，我兒子幾天後要去日本，回來之後我就去他家吃飯。」

▲▼廖輝英獨自一人去急診。（圖／翻攝自YouTube／新聞新聞挖挖哇）

廖輝英澄清和子女都有固定來往，並非對她不聞不問，不過她也特別和小孩說好遺言，不要太擔心媽媽獨居，「如果媽媽有生病，我會害怕的時候，我會跟你們說，你們就陪我去醫院，但如果萬一我是晚上往生的時候，你們第二天才知道，你們不要覺得難過，因為每個人都是單獨死亡的，反正死亡第一天也不會臭。我什麼都不要，也不要把我放在哪個廟 ，燒掉以後就可以了，你們不要覺得沒有照顧到媽媽，因為你們每天打電話我都知道，每天特別打電話跟我講十幾分鐘的電話，我覺得這也是不容易。」





▲▼廖輝英提前跟子女交代遺言。（圖／翻攝自YouTube／新聞新聞挖挖哇）