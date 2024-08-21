何守正創業衝八年沒休假　操肌健身自嘲被後浪取代

記者葉文正／台北報導

前球星何守正創立「正能量」健身房今年邁向八周年，他坦言創業的路並不輕鬆，多年來他幾乎都是一週七天沒休假，天天都在健身房裡度過，他笑說：「沒騙你，待在正能量的時間比待在家的時間多太多了，但說實話我熱愛我的工作，當教練教學員運動健身，而學員們也分享給我很多不同領域的知識跟趣事，互相學習，常常我都是回到家了，才開始有累的感覺。」

▲何守正（左）經營健身房相當努力。（圖／正能量健身工作室）

「正能量」之前在好不容易步上軌道的時候，碰上讓人措手不及的COVID-19，萬幸在何守正與合夥人浩克及教練們的努力堅持下，不只挺過全民封閉的新冠疫情，還更加穩固了健身事業，學員回歸，新生也頻頻上門。

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▲何守正練出一身精壯肌肉。（圖／正能量健身工作室）

而何守正現在除了教學工作，他已決定慢慢轉型：「衝了八年，想把腳步放慢腳一點了，除了給自己多一點屬於自己的時間，接下來會致力於各種運動專項相關的活動與講座，有需要時前往大小公司行號、民間團體、社區等推廣健身、運動以及健康知識，不分年齡層，希望大家能更重視自己的健康。」同時他也表示不排斥上節目或商業合作。

除此之外，何守正近日確認招募了同樣打過HBL高中籃球聯賽的高材生教練加入，他說：「有點後浪推前浪的感覺(笑)，主要是我前面衝了七、八年，現在正能量在健身行業中算是站穩腳跟了，希望培養新生代的教練，讓正能量能有更好的成績。」他也強調：「我們選擇教練，除了教練本身的學經歷、專業證照，各種徒手、器材實操部分，都會經過嚴格的考核跟評估，對於各年齡層，健身小白、有健身經驗，專業運動選手或是傷後需要復健、恢復肌力還有銀髮族要增加肌肉量等，都是非常合適的。」