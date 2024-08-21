林郁婷公開理想型3條件！　奪奧運金牌落淚「揭背後原因」下階段目標曝光

記者孟育民／台北報導

LINE TODAY自製節目《星時代調研所》首度LIVE直播，重磅邀請甫於巴黎奧運奪下女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷及教練曾自強，和主持人唐綺陽分享這次奧運的心路歷程，林郁婷現場秀出得來不易的奧運金牌說：「這面金牌本身很重，對我的意義也很重。」唐綺陽好奇在頒獎台上，大會奏起國旗歌那刻，林郁婷是感到委屈而哭嗎？林郁婷笑說：「當時腦海一幕幕剛開始加入拳擊隊，接受訓練被擊倒、流鼻血，各種人生跑馬燈不斷在眼前浮現。」更充滿正能量的表示：「那刻有夢想成真的感覺，是喜極而泣快樂的眼淚。」

▲唐綺陽訪問林郁婷和曾自強。（圖／LINE TODAY提供）



在節目中，林郁婷帶來巴黎奧運金牌及首次亮相的「非賣品」金牌吉祥物，並分享此次巴黎奧運奪金的心情。聊起金牌戰短短5分鐘就贏了，林郁婷坦言奧運比賽在自己想像中應該更曲折離奇，像是進場受到萬人歡呼，雙方戰力膠著，但巴黎賽事打得蠻冷靜，因為整個局勢早在掌握中。她最感謝教練周密的計畫，賽前針對影片模擬對手的優勢、劣勢，制定比賽策略。曾自強教練則謙虛說：「台上展現都靠自己，她要當個好的演員，我就是好的導演跟編劇，只是告訴她要怎麼做。」



而她在擂台上的霸氣模樣，瞬間多了不少「郁守」，唐綺陽現場替粉絲謀福利問：「超多人為妳暈船，很多人想知道什麼時候開放結婚登記？」林郁婷把球丟給教練，表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關。曾自強搞笑說：「先抽號碼牌，讓我面試一下，我要看上眼才能pass給她。」最後唐綺陽不斷追問理想型，林郁婷才透露：「要陽光、貼心，而且要有辦法跟教練好好相處。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林郁婷分享心路歷程。（圖／LINE TODAY提供）

而奪金後，如何面對爆紅的心態調整？林郁婷表示蠻享受其中，「身為拳擊手能多多曝光，讓大家認識我，也更關注拳擊項目，因為拳擊在台灣算是相對冷門。」至於下一個階段目標，教練表示已開始為2026年的名古屋亞運做準備，下週就要回歸精實的訓練，唐綺陽問到：「有沒有可能再練壯一點，進入下一個量級？」她充滿鬥志說：「有可能喔！」教練曾自強趕緊跳出來說：「不要先下目標，不能讓國外選手太早就感到害怕。」希望大家能持續關注，給予他們最大支持。