ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林郁婷公開理想型3條件！　奪奧運金牌落淚「揭背後原因」下階段目標曝光

記者孟育民／台北報導

LINE TODAY自製節目《星時代調研所》首度LIVE直播，重磅邀請甫於巴黎奧運奪下女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷及教練曾自強，和主持人唐綺陽分享這次奧運的心路歷程，林郁婷現場秀出得來不易的奧運金牌說：「這面金牌本身很重，對我的意義也很重。」唐綺陽好奇在頒獎台上，大會奏起國旗歌那刻，林郁婷是感到委屈而哭嗎？林郁婷笑說：「當時腦海一幕幕剛開始加入拳擊隊，接受訓練被擊倒、流鼻血，各種人生跑馬燈不斷在眼前浮現。」更充滿正能量的表示：「那刻有夢想成真的感覺，是喜極而泣快樂的眼淚。」

▲▼唐綺陽林郁婷曾自強節目合照。（圖／LINE TODAY提供）

▲唐綺陽訪問林郁婷和曾自強。（圖／LINE TODAY提供）
在節目中，林郁婷帶來巴黎奧運金牌及首次亮相的「非賣品」金牌吉祥物，並分享此次巴黎奧運奪金的心情。聊起金牌戰短短5分鐘就贏了，林郁婷坦言奧運比賽在自己想像中應該更曲折離奇，像是進場受到萬人歡呼，雙方戰力膠著，但巴黎賽事打得蠻冷靜，因為整個局勢早在掌握中。她最感謝教練周密的計畫，賽前針對影片模擬對手的優勢、劣勢，制定比賽策略。曾自強教練則謙虛說：「台上展現都靠自己，她要當個好的演員，我就是好的導演跟編劇，只是告訴她要怎麼做。」

而她在擂台上的霸氣模樣，瞬間多了不少「郁守」，唐綺陽現場替粉絲謀福利問：「超多人為妳暈船，很多人想知道什麼時候開放結婚登記？」林郁婷把球丟給教練，表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關。曾自強搞笑說：「先抽號碼牌，讓我面試一下，我要看上眼才能pass給她。」最後唐綺陽不斷追問理想型，林郁婷才透露：「要陽光、貼心，而且要有辦法跟教練好好相處。」

▲▼唐綺陽林郁婷曾自強節目合照。（圖／LINE TODAY提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林郁婷分享心路歷程。（圖／LINE TODAY提供）

而奪金後，如何面對爆紅的心態調整？林郁婷表示蠻享受其中，「身為拳擊手能多多曝光，讓大家認識我，也更關注拳擊項目，因為拳擊在台灣算是相對冷門。」至於下一個階段目標，教練表示已開始為2026年的名古屋亞運做準備，下週就要回歸精實的訓練，唐綺陽問到：「有沒有可能再練壯一點，進入下一個量級？」她充滿鬥志說：「有可能喔！」教練曾自強趕緊跳出來說：「不要先下目標，不能讓國外選手太早就感到害怕。」希望大家能持續關注，給予他們最大支持。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

推薦閱讀

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

柯叔元秘密再婚1年！　女方是中部醫院三代千金…聚會相識陷熱戀

柯叔元秘密再婚1年！　女方是中部醫院三代千金…聚會相識陷熱戀

慈妹海邊解放比基尼！　「側面形狀看光」激辣

慈妹海邊解放比基尼！　「側面形狀看光」激辣

快訊／許光漢證實「剃平頭入伍」當替代役！　經紀公司親揭回歸日期

快訊／許光漢證實「剃平頭入伍」當替代役！　經紀公司親揭回歸日期

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

柯叔元秘密再婚1年！　女方是中部醫院三代千金…聚會相識陷熱戀

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林郁婷, 巴黎奧運, 奧運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 雪寶自爆在啦啦隊跳舞被嫌棄　竟是因為腳太開
  2. Energy北高雙蛋賣到秒殺　宣布睽違21年「新加坡開唱」！
  3. 李易突PO文「很愛的人未必適合」 赴小琉球：早醉早醒…剛認太快結婚
  4. 不怕在演藝圈談政治「自毀前程」！　陳慕義：仍在尋找台灣人的尊嚴
  5. 啦啦隊女神雪寶爆料　舒華在校生活　一次公開
  6. BIGBANG 4人粉慶18周年「遭T.O.P.封鎖切割」！　發文引熱議
  7. 短今試穿泳裝「當場被店員喬奶」！結完帳才被告知一件事：有點害羞
  8. 林郁婷公開理想型3條件！　奪奧運金牌落淚「揭背後原因」下階段目標曝光
  9. 汪小菲S Hotel宣布歇業！才改名半年爆「每月虧損千萬」　大S反應曝
  10. 星野亞希PO比基尼照「解放渾圓線條」　零贅肉身材…網敲碗拍寫真

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366