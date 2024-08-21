小孟老師／8月21日星座運勢　獅子異性結緣率高

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：提前預判準備

感情：感情順利發展

財運：小獎升級大財

幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

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雙子座

工作：廣招賢能人士

感情：戀人攜手扶持

財運：購物時有眼光

幸運色：紫色

貴人：天蠍

小人：魔羯

天秤座

工作：得到學習機會

感情：愉快享受約會

財運：財源精打細算

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：懂得讚美誇獎

感情：感情積極付出

財運：偏財運略旺盛

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：處女

金牛座



工作：企劃創意十足

感情：曖昧指數攀升

財運：投資有所收穫

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：天蠍

處女座

工作：建立良好關係

感情：甜蜜溫馨熱情

財運：財運事事亨通

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：技能有望提升

感情：朋友前來相助

財運：財運佳有驚喜

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：獅子

天蠍座

工作：公司贊助培訓

感情：平淡才是真情

財運：財源節約用錢

幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：水瓶

雙魚座

工作：客人回流量多

感情：愛情桃花增加

財運：有利拓展業務

幸運色：白色

貴人：射手

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：長官願意提拔

感情：適時表達愛意

財運：標的物有價值

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：天秤

獅子座

工作：取得更多執照

感情：異性結緣率高

財運：貴人相助週轉

幸運色：銀色

貴人：處女

小人：雙魚

射手座

工作：同事相處輕鬆

感情：用心準備驚喜

財運：合理規劃財源

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。