屈中恆戲裡戲外都是女兒傻瓜！　「包庇犯錯」寵雷嘉汭無極限

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，除了集結新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱，演出高中生成長路上會有的青春煩惱，還透過雷嘉汭飾演的新住民第二代子女視角，帶出她和台灣爸爸、越南媽媽在親情互動中的趣味火花與文化衝擊。

▲《讓我看見你是誰》集結台灣新一代演員。（圖／CATCHPLAY+提供）

《讓我看見你是誰》劇中雷嘉汭的父親由屈中恆飾演，是一位「女兒傻瓜」爸爸，甚至出現父女倆犯錯後會互相掩護的逗趣情節，戲外屈中恆也育有4名女兒十分幸福，而雷嘉汭提及爸爸時形容「當我做出叛逆事的時候，我們會彼此掩護，但在某些關鍵時刻，爸爸又變成是態度認真的爸爸，會指出我什麼是對的什麼是錯的。」

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▲屈中恆在《讓我看見你是誰》飾演雷嘉汭父親。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷嘉汭更提到跟屈中恆對戲的細節，透露只要有爸爸的戲，就會跟著對方的喜劇節奏走，直呼「屈哥在現場沒有特別教我什麼技巧，反而是對戲的過程中，配合他的喜劇節奏走，拍攝過程就會充滿笑聲。」

除了呈現台越家庭與新二代小孩成長視角，《讓我看見你是誰》劇中的大人們也各有來頭，包括陸明君、洪都拉斯飾演鄭宇恩的父母。模特兒出身的鄭宇恩是初次挑戰演戲，回想起和前輩演員合作表示「明君姐一直很關心我的狀況，也給我很多表演意見讓我抓到感覺，有時候拍攝時其實不太確定自己方向對不對，是演完被明君姐稱讚以後，才知道原來自己有做到那個感覺，很開心我的媽媽是明君姐！」

▲《讓我看見你是誰》飾演大人們的演員大有來頭。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，充滿喜劇魂的林暐恆（阿KEN）在劇中飾演引發關鍵劇情的咖啡廳老闆、高英軒飾演在酒吧上班、十分照顧去打工的詹懷雲、圍棋女神黑嘉嘉飾演高中老師、張睿家則藏有特殊感情線。其他實力派卡司還包括張詩盈、黃尚禾、李至正、許乃涵、初孟軒、胡瑋杰、王真琳、鄭齊磊、莫愛芳等，眾星雲集陣容。

▲阿KEN在《讓我看見你是誰》飾演咖啡廳老闆。（圖／CATCHPLAY+提供）