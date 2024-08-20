偶像劇夢想成真！　大陸首款3A遊戲《黑神話》上線…網友想起他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》於20日上午10點全球上線，吸引全世界玩家關注，並成為今日陸網熱門關鍵字。「3A遊戲」指的是投入高預算製作的遊戲，原本是遊戲玩家比較熟悉的名詞，上半年因陸劇《別對我動心》掀起討論，如今偶像劇劇情也成為現實。

▲大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》，結果有網友想起偶像劇《別對我動心》。（圖／翻攝自微博）

《別對我動心》由台灣導演于中中、李青蓉執導，以遊戲產業為故事舞台，除了描述男女主角從校園到職場的雙向暗戀，同時描述主角率領眾人投入創作3A遊戲，說服遊戲公司投入龐大預算支持。由於大陸遊戲市場尚未出現過3A遊戲，這樣劇情宛如天方夜譚，但同時「3A遊戲」也因劇集被更多觀眾認識。

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▲林一在《別對我動心》飾演學霸，投入遊戲界，夢想開發國產3A遊戲。（圖／翻攝自微博）

《黑神話：悟空》是以《西遊記》為靈感而研發的動作RPG遊戲，屬於大陸首款3A大作。《黑神話》自2017年開始製作，2020年首度公開實機畫面，當時已經掀起轟動，直到2024年終於上線。遊戲的製作人馮驥是「遊戲科學」公司的創始人，與美術總監楊奇等人共同開發多年，期間也面對眾多爭議。

《黑神話》登上微博熱搜榜第一。有網友留言「原來這就是《別對我動心》主角們想做的國產3A遊戲」、「3A？夢回別對我動心」。劇集再度引發討論。