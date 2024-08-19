網紅多米多羅約呱吉戰《拳上》！　本尊答應了「如果是你我就打」

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「多米多羅」被主辦走鐘獎的前台北市議員、網紅呱吉犀利評論影片內容「不堪一擊」，近日實況主統神與網紅蹦闆宣布參加《拳上2024》，多米多羅因此在Threads上發聲表示「呱吉什麼時候跟我打」，沒想到真的釣出了呱吉本人回覆表示願意「應戰」。

▲多米多羅約戰呱吉。（圖／翻攝自多米多羅Threads）

統神與蹦闆正式參加拳上，引發網路熱烈討論，呱吉也在Threads上寫下看法，表示「我其實比較想看到統神和國棟上擂台」，接著說道「不論結局是和好還是繼續相忘於江湖，我想知道他們的矛盾和衝突會走向何方，我也想知道他們未來會變得怎麼樣」，還直言自己對統神與蹦闆的結局不感興趣。

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另一方面，多米多羅也發文直呼「統神跟蹦闆都要打了，呱吉什麼時候跟我打？這樣我贏了的時候就可以說『之前説我影片不堪一擊，現在誰才不堪一擊啊』」，豈料不久後真的引來了呱吉本人留言表示「之前很多人想找我打，我都不回應，如果是你我就打，我建議來一場浴場決戰，時間到響的不是鈴聲而是逼逼叫」，親自回應了多米多羅的邀戰。

▲多米多羅的影片曾被呱吉說不堪一擊。（圖／翻攝自多米多羅YT）

事實上，兩人的恩怨源自於2022年走鐘獎，多米多羅沒有入圍獎項，而呱吉在入圍直播時評論道「多米多羅是很電波系的創作者，創作的邏輯或者是方式，如果用很專業的角度去看的話，可能不堪一擊」，隨後多米多羅拍片回擊，無法接受呱吉的說法，稱自己大受打擊，還說道「什麼不堪一擊？我哪裡不堪一擊？我那麼用心在想哏，我的影片明明就很棒！」