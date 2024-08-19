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Jessi再度來台！官宣文驚現她飆出「道地國罵」　網笑翻：瘋掉了

記者高語璠／綜合報導

南韓人氣歌手Jessi兩度來台表演，以其火辣風格及超強的語言學習能力，擄獲台灣粉絲的心。有趣的是，WATERBOMB日前宣布她將再次來台時，貼文竟意外釣出本人現身，霸氣地寫下台語國罵，超真實的模樣逗樂眾人。

(外送稿用)▲▼南韓人氣歌手Jessi再度來台表演。（圖／翻攝自Instagram／jessicah_o、waterbomb_taipei_official）

▲南韓人氣歌手Jessi再度來台表演。（圖／翻攝自Instagram／jessicah_o、waterbomb_taipei_official）

Jessi為了能與粉絲拉近距離，在不同國家表演時都會學超道地的國罵，過去她也曾在高雄學習「台語國罵」，怎料意猶未盡的她，在宣布來台表演的貼文寫道「See you soon my loves（很快再見我的愛人）」，接著說：「Gan（台灣髒話的拼音）。」

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▲▼南韓人氣歌手Jessi再度來台表演。（圖／翻攝自Instagram／waterbomb_taipei_official）

▲Jessi現身留言區。（圖／翻攝自Instagram／waterbomb_taipei_official）

台灣粉絲見狀，紛紛為Jessi的留言點讚，同時也難掩興奮之情地表示「我一定是要去被辣妹罵的」、「瘋掉了啦」、「姊姊，罵我髒話快點」、「好好好！我想去現場被jessi罵」。值得一提的是，知名潑水活動WATERBOMB將於9月14、15日連兩天在大佳河濱公園展開，表演陣容可說是相當豪華，包括Jessica、ZICO、MAMAMOO頌樂（Solar）、pH-1等。

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