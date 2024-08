Jessi再度來台！官宣文驚現她飆出「道地國罵」　網笑翻：瘋掉了

記者高語璠/綜合報導

南韓人氣歌手Jessi兩度來台表演,以其火辣風格及超強的語言學習能力,擄獲台灣粉絲的心。有趣的是,WATERBOMB日前宣布她將再次來台時,貼文竟意外釣出本人現身,霸氣地寫下台語國罵,超真實的模樣逗樂眾人。

▲南韓人氣歌手Jessi再度來台表演。(圖/翻攝自Instagram/jessicah_o、waterbomb_taipei_official)

Jessi為了能與粉絲拉近距離,在不同國家表演時都會學超道地的國罵,過去她也曾在高雄學習「台語國罵」,怎料意猶未盡的她,在宣布來台表演的貼文寫道「See you soon my loves(很快再見我的愛人)」,接著說:「Gan(台灣髒話的拼音)。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Jessi現身留言區。(圖/翻攝自Instagram/waterbomb_taipei_official)

台灣粉絲見狀,紛紛為Jessi的留言點讚,同時也難掩興奮之情地表示「我一定是要去被辣妹罵的」、「瘋掉了啦」、「姊姊,罵我髒話快點」、「好好好!我想去現場被jessi罵」。值得一提的是,知名潑水活動WATERBOMB將於9月14、15日連兩天在大佳河濱公園展開,表演陣容可說是相當豪華,包括Jessica、ZICO、MAMAMOO頌樂(Solar)、pH-1等。